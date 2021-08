Ana Clara Romero, precandidata a diputada nacional de Juntos por Chubut, aseguró que “en estas PASO la mirada está puesta en los chubutenses, en cuáles son las necesidades, en poder conversar, poder transmitirles nuestras propuestas".

"La gente está muy cansada y descreída, trabajamos en recuperar esa confianza de que uno es un servidor público y no viene a servirse de la política; yo vengo de ejercer mi profesión de forma independiente. Lo que queremos es estar cerca de cada uno para poder gestionar, para poder llevar y ser la voz de todas esas personas” afirmó.

Consultada acerca de su reciente incorporación a la política, la precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio señaló que su convicción y objetivo es poder resolver las dificultades con las que se enfrentan los chubutenses.

Para Romero hoy las preocupaciones de la comunidad pasan por un lugar diferente a que plantean los gobiernos nacional y provincial.

“Si bien es cierto que la gente busca caras nuevas y algo distinto, lo distinto no está en las caras sino en la manera de encarar los desafíos, e insisto, la manera de encarar los desafíos es poner las prioridades no donde nos las marca la agenda política, sino donde te la marca tu vecino, la señora en la cola del supermercado, donde te la marca la madre de la compañera del colegio que no sabe si mañana los chicos van o no a ir a clase. Entonces esta es la posición personal que tengo, la posición de quienes represento dentro del espacio y desde la que peleo y me paro todos los días”, dijo.

Además, la precandidata a diputada de Juntos por el Cambio sostuvo que “el gobierno nacional tiene una agenda desacoplada de las necesidades de la gente -como por ejemplo el alivio fiscal- los actuales funcionarios que representan al gobierno nacional están más preocupados por esconder las negligencias del presidente, los robos de vacunas de parte de funcionarios que se saltaron la fila, de garantizar jueces adictos al poder político de turno para tapar su corrupción”.

Frente a ese "desacople" entre la realidad de los vecinos y la agenda de los oficialismos, Romero afirmó que ella en cambio, sostiene “la manera en la que venimos ejerciendo nuestros roles y construyendo políticamente con Nacho (Ignacio Torres) tiene que ver con estar en la calle, con estar recorriendo".

"Tanto en gestión como en campaña uno siempre lo que busca es estar cerca del vecino, estar escuchando, estar viendo cuáles son las necesidades que tienen cada uno de los chubutenses. Me parece que eso es lo importante, no estar hablando desde un despacho sino estar cerca de la gente y entender que representar a los chubutenses tiene que ver con entender y estar cerca de los chubutenses y no de la rosca política, añadió.

Por su parte, el precandidato a senador nacional, Ignacio "Nacho" Torres, dijo sobre el tema que "recorremos la provincia constantemente y sabemos cuáles son las necesidades de cada lugar, el diálogo permanente con los vecinos permite pensar y construir juntos las propuestas y proyectos para aportar soluciones a cada uno de los problemas".

"Los Chubutenses venimos sufriendo a los oficialismos provincial y nacional que cometen al unísono los mismos atropellos; la mala gestión de la pandemia debe ser el mayor ejemplo, incluyendo vacunas que perdieron la cadena de frío, vacunatorios vip, dosis vencidas, robo de vacunas, y presos con privilegios". Y agregó: "Por otro lado, el castigo económico es alarmante, con una inflación descontrolada y sin políticas de recuperación de los sectores afectados como el turismo y las pymes productivas que son una pieza fundamental para la creación de empleo", cargó.