El senador nacional de Juntos por el Cambio, Ignacio “Nacho" Torres se refirió a lo que sucedió con el candidato de su partido, Gerardo Merino, que fue retirado de la Escuela N°5 tras una discusión con veedores de la Justicia.

“Es un papelón que lo haya sacado la fuerza pública cuando estaban cerrando las mesas”, dijo y agregó: "Se ve que hay mucho nerviosismo en el oficialismo e incluso una situación bastante violenta que nunca me tocó vivir”.

"No podemos permitir que cualquier personaje decida quien puede entrar o no a una escuela, y que saque a los medios, yo la verdad que no lo viví nunca", agregó mientras aclaró que esperarán los resultados en el búnker.

Consultado sobre el balance de los comicios indicó: “Hablando con los candidatos, fue bueno, pero las últimas horas se empezó a apañar, por algunas denuncias de robo de boletas”.

En este marco aseguró: “Quieren embarrar la cancha, que boten menos, desdoblar las elecciones a propósito. Había toda una iniciativa para que vote menos del 50% pero por suerte votó más del 60% y eso es algo para celebrar”.