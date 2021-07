El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, aseguró que "hay más de mil personas que tienen un aval político para hacer usurpaciones" en la zona cordillerana, y consideró que eso "no puede ser".

El funcionario, en declaraciones periodísticas, anticipó además que viajará a la región para encabezar una serie de fuertes procedimientos policiales por el tema.

"Hoy estoy acá como ministro de Seguridad y la semana que viene estaré en la Comarca Andina porque tenemos serios conflictos con usurpaciones de gente que no es de Chubut. Usurpaciones que son avaladas por algunos políticos de turno. Vamos a hacer un procedimiento muy fuerte en Esquel y la Comarca Andina", dijo.

" Acá en Chubut no le vamos a dejar hacer sus troperías", dijo en relación a quienes encabezan tomas dentro de Parques Nacionales, fuera de la jurisdicción local.

Además, en relación a nuevas denuncias, afirmó: "son los mismos 15 que cortaron la ruta 40, pero no por oponerse a la mina, sino porque no le habían cumplido con la promesa que le hizo un diputado nacional que le iban a dar todos los servicios en tierras usurpadas. Están todos locos, no podemos tolerar que los premiados sean los delincuentes y los afectados sean los ciudadanos de bien".