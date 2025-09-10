El diputado nacional por Chubut, José Glinski, replicó los cuestionamientos de Ana Clara Romero -en referencia a que el kirchnerismo no acompañó el dictamen por el hidrógeno verde- y aseguró que la urgencia de la región es discutir un régimen para las cuencas maduras de petróleo y gas.

“Hoy no hay un solo comprador en el mundo. El mercado del hidrógeno se pinchó este último año. Es como vender terrenos en la Luna”, señaló el legislador, en diálogo con Actualidad 2.0, al remarcar que la prioridad energética de Chubut debería ser la reconversión de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Glinski explicó que el bloque kirchnerista presentó un dictamen en minoría que contempla un esquema más amplio, con hidrógeno de distintas fuentes, y no sólo el verde: “Ellos promueven un régimen extemporáneo y lo usan con fines electorales. La única urgencia que tenemos es definir qué hacemos con nuestro petróleo y gas, porque la Argentina pasó a ser un país gasífero y petrolero con eje en Vaca Muerta, y nuestra Cuenca quedó relegada”.

El legislador cargó contra el acuerdo político entre el PRO y La Libertad Avanza que habilitó el avance del proyecto: “Se ponen de acuerdo para hablar de hidrógeno, mientras seguimos perdiendo recursos que deberían destinarse a la reconversión de la Cuenca. Es un error que se pagará caro si no se prioriza lo urgente”.

El legislador también reconoció, en tono autocrítico, que su sector político no impulsó ese proyecto durante el gobierno anterior, cuando el diputado Santiago Igón presidía la comisión de Energía y en agosto de 2022 el presidente Alberto Fernández emitió un decreto con incentivos para Vaca Muerta, relegando a la cuenca San Jorge.

Sobre ese tema, Glinski cerró con un llamado a los legisladores de Chubut: “Somos varios representantes nacionales de Comodoro Rivadavia. Necesitamos una agenda conjunta y efectiva para defender a nuestra región. No podemos seguir desviando el debate hacia temas que no resuelven la urgencia de las cuencas maduras”.

Horas antes, luego del dictamen conseguido en Diputados, Romero había cargado contra el peronismo. “A pesar de que el Kirchnerismo no quiso acompañar, nosotros vamos a a seguir trabajando para que Chubut sea líder en transición energética”, afirmó la diputada, que buscará renovar su banca en las elecciones de octubre.

Comisión Libra: Karina Milei citada al Congreso

En paralelo, Glinski destacó el avance de la comisión investigadora sobre la estafa con la criptomoneda Libra. Confirmó que Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, fue citada a concurrir al Congreso en un plazo de dos o tres semanas.

“El reglamento de la comisión permite que, si la funcionaria no se presenta ni justifica, se solicite a la Justicia que disponga su comparecencia por la fuerza pública. Eso ya dependería de la decisión de un juez”, explicó.

El diputado señaló que la investigación apunta a esclarecer los vínculos de la funcionaria con los involucrados en la maniobra, así como movimientos financieros registrados en torno al lanzamiento del activo digital. También fueron requeridos informes a la Oficina Anticorrupción y a la unidad creada en el Ministerio de Justicia, de las cuales —según Glinski— no hubo respuestas consistentes.

“El presidente fue el único en el mundo en difundir el link para invertir en Libra. Es evidente que hubo un sistema de recaudación económica alrededor suyo, de su hermana y de colaboradores cercanos”, afirmó.