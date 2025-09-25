¿Guiño a Milei? Guillermo Francos mantuvo un encuentro positivo con Mauricio Macri en un evento

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ex presidente Mauricio Macri compartieron este jueves un acto diplomático en la embajada de Arabia Saudita, en el barrio porteño de Palermo. Allí se saludaron con un abrazo que rápidamente fue difundido en redes sociales.

Francos publicó la imagen en su cuenta de X, donde señaló que mantuvo “un cordial intercambio con el ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la buena relación que nos une”. El gesto llamó la atención por el contexto político: hasta hace pocos meses, ambos habían protagonizado cruces públicos que pusieron en duda ese vínculo.

El funcionario de Javier Milei fue uno de los principales promotores de un acercamiento entre La Libertad Avanza y el PRO. Sin embargo, en mayo pasado, en plena campaña para las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, había cuestionado a Macri al decir que lo veía “exaltado y nervioso por poner en juego su reducto político permanente”.

Las tensiones se dieron en medio de un proceso electoral en el que el PRO consiguió cinco bancas nuevas en la Legislatura porteña, mientras que La Libertad Avanza logró consolidar mayoría propia gracias al aporte de legisladores que habían migrado desde el partido fundado por Macri. Ese resultado pareció reforzar la competencia entre ambas fuerzas.

Pero el panorama cambió semanas después. En las legislativas de la provincia de Buenos Aires, celebradas el 7 de septiembre, La Libertad Avanza quedó 13 puntos por debajo de Fuerza Patria, la nueva expresión peronista. El revés en el principal distrito electoral del país obligó al oficialismo a replantear su estrategia de alianzas.

En ese marco, Francos reconoció en una entrevista radial que era necesario “seguir conversando con Macri y con el PRO, para reforzar los apoyos y convencer a su electorado”. El jefe de Gabinete señaló que sumar al espacio macrista resultaba “clave” para sostener la gobernabilidad y ampliar la base de sustentación de la gestión nacional.

El encuentro en la embajada saudita, entonces, se interpretó como un movimiento dentro de ese operativo político. Con las elecciones legislativas nacionales previstas para el 26 de octubre, el Gobierno busca recomponer la relación con el PRO y, en particular, con su fundador.

La foto del abrazo entre Francos y Macri circuló rápidamente y fue leída como una señal hacia dentro y fuera de ambos espacios. Para el oficialismo, significó mostrar voluntad de diálogo con un socio político que mantiene influencia territorial y parlamentaria. Para el PRO, la postal dejó abierta la posibilidad de retomar un canal de entendimiento con el Gobierno, aun después de los desencuentros previos.

Si bien no trascendieron definiciones concretas del breve encuentro, en la Casa Rosada lo valoraron como un paso positivo en la estrategia de acercamiento. La expectativa oficial es que, más allá de las diferencias, el expresidente Macri y el PRO terminen respaldando las principales iniciativas del Ejecutivo en el Congreso después de los comicios de octubre.