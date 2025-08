“Ganó el peronismo”, repitió Juan Pablo Luque con satisfacción, en la primera entrevista luego de la interna del Partido Justicialista en Chubut. El exintendente de Comodoro Rivadavia y actual candidato a diputado nacional celebró el triunfo de su lista, se mostró abierto al diálogo con su adversario Dante Bowen y lanzó duras críticas contra el gobierno provincial, al que acusó de haber interferido de forma obscena en el proceso electoral.

“Es una muy buena elección, tanto la nuestra como la de Dante Bowen. En esto ganó el peronismo, y ese era el primer objetivo: movilizar al partido en toda la provincia, detrás de una lucha real que será la del 26 de octubre”, afirmó en diálogo con Buen Día Comodoro de Seta Tv.

Según Luque, la jornada electoral permitió consolidar un equipo amplio que ya se prepara para las generales. “Estamos felices de tener todo el equipo en cancha, listo para jugar un gran partido que es pelearnos contra un gobierno tan cruel”, remarcó.

Consultado por los planteos de la lista opositora, que denunció un presunto empate técnico y anticipó que impugnará una urna en Comodoro Rivadavia, Luque fue tajante: “Eso es una payasada absoluta. En Comodoro se hizo una elección perfecta, sin ningún tipo de inconveniente. No hubo ninguna historia en ninguna urna de toda la provincia”.

Pero el hecho más llamativo que mencionó tuvo que ver con una presunta intervención policial en Corcovado. “Misteriosamente, el Ministerio de Seguridad se llevó una urna. Terminó la votación y aparentemente ingresó la policía, enviada por el ministerio, y se la llevó. Ahora estamos viendo qué pasó, dónde está esa urna y por qué un organismo que no tiene nada que ver con una elección interna del PJ se metió de esa manera”.

Luque aseguró que aún no habló personalmente con Bowen, aunque lo intentará en las próximas horas. “Me tocó perder hace poco y sé que el día después es duro. Quiero entender también algunos procesos, hay enojos y planteos, pero la mayoría no tiene fundamentos reales”, dijo. No obstante, sí dialogó con otros referentes del espacio que encabezó el intendente de Dolavon. “Algunos integrantes de su lista me llamaron, se pusieron a disposición y hablamos muy bien”, reconoció.

En medio de las repercusiones, también se refirió a un video que lo muestra saliendo del Consejo cantando “Ya no te la cree nadie”. Lejos de apuntar a sus competidores internos, aclaró que el mensaje fue dirigido al gobierno provincial. “Lo dije en su momento y lo repito: fue obscena y asquerosa la actitud del gobierno provincial. Usaron sus empresas, amigos, compraron voluntades, llevaron plata para todos lados. Hicieron cosas increíbles, gastando recursos públicos que podrían haberse destinado a la gente que hoy la pasa mal o a una obra”.

Sobre los números, Luque aclaró que no hay dudas: “La diferencia es clara: más de 400 votos. Estamos discutiendo si fueron 406 o 413, pero la diferencia está y es contundente. No hay empate técnico”.

En cuanto al apoyo externo, admitió que no recibió llamados de dirigentes nacionales hasta el momento, aunque lo atribuyó al ritmo frenético del cierre de jornada. “Me quedé sin batería anoche. Terminamos tarde y ahora estoy tratando de responder miles de mensajes. Me escribieron compañeros y compañeras de toda la provincia y quiero agradecerles uno por uno”.

Luque confirmó que esta semana visitará el Valle y la cordillera para agradecer a la militancia, y que ya está delineando la estrategia para octubre. “Hay mucha gente comprometida y trabajando muchísimo. Esa es la clave. Ahora, a prepararnos para lo que viene”, cerró.