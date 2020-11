ESTADOS UNIDOS - El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que obtuvo "resultados fenomenales" en las elecciones presidenciales en las que se enfrentó al candidato demócrata Joe Biden.

"Estábamos listos para una gran celebración, estábamos ganando en todos lados y de pronto se frenó todo. Los resultados eran fenomenales", sostuvo en su discurso desde la Casa Blanca.

"Nos estábamos preparando para ganar esta elección, y francamente ya ganamos esta elección. Esto ha sido un gran fraude para los estadounidenses. Así que vamos a ir a la Corte Suprema de Justicia para que no puedan agregar votos. No queremos que aparezcan votos a las 4 de la madrugada", agregó.

Por su parte, el vicepresidente Mike Pence, indicó que se mantendrán atentos mientras los votos sigan siendo contados.

"Vamos a mantenernos atentos. Estamos en el buen camino y vamos a volver a hacer que Amércia sea una gran nación otra vez", concluyó

En el marco de la pandemia del coronavirus, se espera que el país registre una participación récord en la elección presidencial y legislativa. El voto anticipado superó los 100 millones de sufragios.

Joe Biden se impone en los comicios con 219 votos conseguidos en los Estados de California, Oregon, Washington, Minnesota, Rhode Island, Virginia, Illinois, New Mexico, Colorado, Vermont, Delaware, New Jersey, Massachusetts, Maryland, District of Columbia, Connecticut, New York y New Hampshire, mientras que Donald Trump se posiciona con 174 votos obtenidos en los Estados de Florida, Ohio, Montana, Iowa, Mississippi, Wyoming, Missouri, Utah, North Dakota, Nebraska, Louisiana, South of Carolina, Alabama, West Virginia, Tennesse, Oklahoma, Kentucky, Indiana, Arkansas y South of Dakota.