"Fui muy feliz en Río Mayo, soy chubutense por adopción y por elección", afirmó Victoria Villarruel

En rueda de prensa, el gobernador Torres destacó la aprobación por parte de la Legislatura de los convenios que permitirán a la provincia realizar obras en rutas nacionales a cambio de deuda que Chubut tiene con el Fondo Fiduciario.

“Nos va a permitir cancelar definitivamente la deuda criminal que nos dejó en gobierno anterior y que en vez de pagarle a Nación los vencimientos, que eran 3.000 millones de pesos por mes, vamos a poner todo ese dinero en obras viales que son fundamentales”, remarcó el mandatario provincial.