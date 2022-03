"Falta mucho, mucho" pero todos se preparan para la línea de largada en 2023

De qué lado estás, Carlitos

El senador Carlos Linares debió dejar de lado su corazón cristinista al momento de definir su voto en el Senado, el jueves último, para apoyar el acuerdo con el FMI, impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, apoyado por la oposición de Juntos por el Cambio y rechazado por el kirchnreismo duro. A diferencia del diputado camporista Santiago Igón, el otro legislador ‘chubutense’ que responde a Cristina Fernández, quien votó en contra del acuerdo cuando se trató en la Cámara Baja, Linares justificó su voto positivo al recordar que la deuda fue dejada por el macrismo.

“No es el acuerdo que quisiéramos estar discutiendo", dijo el ex intendente comodorense al momento de definir su voto en la Cámara Alta. "Lo que hoy votamos es tratar de tener un país viable hacia delante", agregó. La postura, contraria al resto de los kirchneristas duros, le valió una mención destacada en Clarín, donde se mostraron extrañados por la postura, llegando a señalar, esa publicación, que el actual senador llegó a ser candidato –desplazando en aquel momento a Julián Leunda- por “el dedo de Cristina”. ¿Será para tanto?.

En el marco de una contienda electoral “para la que todavía falta mucho”, no son pocos los que al parecer buscarán ayuda por aquello de que “Al que madruga”. Aunque pocos admiten su interés por competir por la Intendencia de Comodoro en 2023, la mayoría se maneja con señales que no pasan inadvertidas a los ojos de observadores políticos. ¿Será por eso que Germán Issa Pfister estrenó cuenta en Instagram, con gente que se encargará de la imagen del secretario de Hacienda?.

Por ahora, la actividad en su red social es incipiente, pero los rumores se aceleran y se habla de que éste sería un primer paso para posicionarlo en la carrera hacia el sillón de Moreno 815. Por otra parte, todas las señales del círculo más cercano al intendente refieren a la figura del secretario de Hacienda como el posible continuador del proyecto político, incluso por encima de otro de los nombres que sonaba desde el inicio de la gestión, como Maximiliano Sampaoli. Hombre de buen manejo político, el actual secretario de Gobierno es incluso destacado desde la oposición cada vez que hay destrabar algún tema legislativo urticante… ¿será que vuelve al Concejo en 2023, o Luque lo piensa como parte de un hipotético gobierno a nivel provincial?

No te hagas los rulos, pero puedes dejarte el sombrero puesto

Uno de los que no ha ocultado su deseo de participar en la contienda del año próximo es el actual vice intendente, Othar Macharashvilli, quien no se ocultó detrás de frases de ocasión, como el remanido “falta mucho”, cuando se le consultó días atrás, en una rueda de prensa, si “sueña” con la Intendencia. “Me siento preparado”, respondió el número dos (bis), que parece no contar con las simpatías del equipo que encabeza hoy Juan Pablo Luque, para reemplazarlo en caso de que el actual jefe comunal vaya, en una estrategia cada vez más blanqueada, a pelear por la gobernación el año próximo. “Primero debemos demostrar que somos eficientes en nuestros puestos”, dijo el intendente Luque por aquellos días, en velada respuesta a su vice. ‘No se hagan los rulos’, diría Cristina. Othar, no te saques todavía el sombrero.

Mujeres en carrera en el PJ de Trelew

La carrera por las intendencias, como es obvio, no sólo empieza a precalentar motores en Comodoro, sino también en otro de los distritos principales de la provincia, como es Trelew. Algunas versiones ubican a la actual coordinadora de Salud de ese municipio, la médica Cecilia Vera, que tuvo una buena tarea durante la pandemia, como un perfil que desde el madernismo se ve con buenos ojos para impulsarla como candidata a conducir los destinos de la ciudad de Luis.

Según se cuenta en el valle, luego de la golpiza que Gonzalo Cardoso le dio al secretario de Planificación Sebastián De la Vallina, la actual diputada Leila Lloyd Jones habría retrocedido varios casilleros, precisamente por su vínculo personal –es su esposa- y laboral con Cardoso (aunque luego del escándalo, le rescindieron el contrato que tenía como asesor de la legisladora). En ese movimiento de fichas, no se ve posible la llegada de Lorena Alcalá a la intendencia, aunque quienes conocen el paño trelewense aseguran también que más allá de la buena imagen de Vera, parece una apuesta bastante difícil de ganar.

Otra fractura en el oficialismo de Trelew

La concejal Virginia Correa de la Corriente Popular y Federal, armó bloque propio en el Concejo Deliberante de Trelew, en lo que fue otro capítulo de la creciente atomización del oficialismo encabezado por el intendente Adrián Maderna. La salida de La Vallina (luego de dos golpizas, ya que además de Cardoso había sido trompeado, meses atrás, por un dirigente de la UOCRA) de su gabinete estuvo a punto de provocarle un problema con el líder del gremio de Comercio, Alfredo Béliz, algo que finalmente pudo subsanar. El líder sindical viene trabajando por la unidad de los representantes obreros, un brazo fuerte del peronismo que Maderna no se puede dar el lujo de despreciar, si quiere ser candidato a gobernador.

La ‘unidad’ de la CGT del Valle se resolvió con un triunvirato

La CGT del Valle pudo alcanzar la unidad después de varios años de enfrentamiento entre el dirigente del STIA (plantas pesqueras), Luis Nuñez y aliados de la AOT (textiles) y los gremios fuertes liderados por Héctor González, Alredo Béliz y Jorge Taboada. La unidad no surgió de un acuerdo, sino más bien de la imposibilidad de alcanzarlo. La diferencia con respecto a otros años fue que esta vez, en lugar de confrontar, repartieron el poder. Así quedó constituido un triunvirato con Núñez - ahora un viejo adversario-, el camionero Luis Collio y el gastronómico Patricio Rosales. No era el plan A, pero sirvió para empezar a recomponer las cosas con el titular del STIA, quien parece no ser fácil de desbancar.

Y por el lado del radicalismo valletano

Se cuenta que Fabián Gómez Lozano tendría el consenso de la mayoría de los sectores del radicalismo de Trelew, para ser el candidato a intendente de esta importante ciudad. En su trayectoria pública se cuenta el rol como presidente de la Cooperativa Eléctrica, entre 2014 y 2019, mientras que durante los últimos años de mandato tuvo duras críticas a la gestión del intendente Adrián Maderna. En las elecciones del 2019, el dirigente ya había amagado con candidatearse, pero la UCR llevó en su lista a Germán Larmeu. En ese momento, la elección quedó polarizada entre Maderna y Papaiani. A tal punto, que el radicalismo dividido en algún momento temió perder la única banca que tiene en el Concejo, a manos del partido municipal de Eduardo Hualpa.

A partir de aquellas experiencias de división, ahora la UCR dio un primer paso en la búsqueda de la unidad, cuando acordaron que Florencia Rossi, referente de Mario Cimadevilla, sucederá a Gerardo Merino en la presidencia del comité de Trelew. Merino, un joven veterinario de Trelew, fue el primero en candidatearse a intendente a finales del año pasado. Cuando culmine marzo de este año, pasadas las internas de la UCR desarrolladas este domingo 20, se podrá saber si Gómez Lozano es ungido como el candidato del consenso del radicalismo trelewense, o si habrá más de una lista. La palabra del intendente de Rawson, Damián Biss, líder de la UCR en el Valle, sería una de las claves para definirlo. En los últimos días, el comentario fue que Merino no tendría chances de avanzar en su postulación.

A todo esto, Mario Cimadevilla habría delegado su rol de conductor en otros referentes de la provincia y estaría al lado de Gerardo Morales, en la línea dura de la UCR, más abocado a la interna nacional de Juntos por el Cambio que a la cuestión provincial.

Un ex ‘joven brillante’ que juega en toda la cancha

La dura situación social y económica que atraviesa Trelew la convierte en especial foco de interés de cara a las elecciones del año próximo. Uno de los que más se está moviendo en la que fuera considerada, nada menos, como ciudad cuna de la política provincial es Pablo Mamet, ex ministro de Producción de Mario Das Neves. Empresario del rubro de la construcción, de 44 años, está muy activo en redes sociales y tuvo contacto con diferentes partidos, ya que dijo públicamente que se desafiliará del ChuSoTo. Incluso no descarta crear una nueva estructura partidaria.

Por lo pronto, cultiva relaciones con casi todo el arco político: mantuvo reuniones con gente del sastrismo en Madryn, con Florencia Papaiani en el valle y tiene buen diálogo con el senador Ignacio Torres, del PRO. Se lo vio también no hace mucho por Comodoro Rivadavia, invitado por el intendente Luque en ocasión del aniversario de la ciudad, ya que mantiene también una buena relación con el jefe comunal, a quien agradeció por la invitación en sus redes sociales. Lo que se dice, un jugador de toda la cancha. ¿Dónde quedará ubicado, finalmente, en 2023, uno de los ex ‘jóvenes brillantes’ impulsado por e tres veces gobernador chubutense?

Asesores heredados

Quienes arriesgan una respuesta a la pregunta del apartado anterior mencionan que los vínculos de Mamet empiezan a orientarse hacia Juntos por el Cambio, donde debería definir la pulseada con Fabián Gómez Lozano, el casi seguro candidato a de la UCR, a oficializarse el próximo fin de semana. Se suma un dato importante, ya que más allá de la buena relación con Luque, éste le cerraría la puerta en su espacio, a raíz del pasado chusotista del hombre en cuestión. Es más: también los radicales pondrán fuertes reparados a su ingreso a JxC, ya que la Convención partidaria tiene definido que no permitirá el ingreso a ex dirigentes kirchneristas o chusotistas.

A todo esto, el ex ministro prepara campaña para cuando defina el desembarco. Se cuenta que viene trabajando con un asesor de campaña que supo desempeñarse en el gobierno de Martín Buzzi, el especialista en comunicación Diego Siciliano, a quien se lo vio acompañando al empresario en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante de Trelew.

En el ChuSoTo todavía hay tela para cortar

Aunque ya alejado del núcleo original con el que lo creara Mario Das Neves, el partido Chubut Somos Todos sigue siendo objeto de apetencias políticas. Alejados los miembros de la familia del extinto gobernador, se comenta que Pablo Das Neves hoy está mucho más inclinado a la actividad con su consultora financiera, en la que suele dialogar con importantes referentes de la política económica nacional, por lo que ya no tendría interés en la política provincial, luego de varios sinsabores con algunos de los ex hombres de confianza de su padre. “Pablo juega en otras ligas”, dicen algunos allegados, parafraseando una frase del mismo protagonista, cuando hacía referencia a su padre en los primeros días de su tercer mandato, cuando volvía de cultivar importantes reuniones con el entonces recién asumido presidente Mauricio Macri.

Con ese telón de fondo, hay todavía una pulseada interna por definir en el partido, en el que el actual ministro Fabián Puratich ha confirmado su intención de ser el nuevo presidente, en contraposición a Máximo Pérez Catán. Quienes conocen de cerca los pasillos partidarios comentan que algunos aconsejaron al hijo del actual ministro de Salud, Federico, para que apacigüe un poco sus apariciones públicas. “Bajá un poco el perfil, no le hagas a tu viejo lo mismo que Pablito hacía con Mario”, habría sido, palabras más, palabras menos, el consejo del joven Puratich.

Uno que se anota en la interna del PJ valletano

Fabricio Petrakosky es el Presidente de la Cooperativa Eléctrica de Trelew y el titular de la Federación Chubutense de Cooperativas. Se cuenta que estaría todo dado para que siga ocupando esos lugares por tres años más. A Petrakosky ya lo sondearon de varios sectores del peronismo, para tratar de convencerlo para que vaya candidato a intendente de Trelew, lo que implica la anuencia de otro de los referentes del peronismo, que ha jugado no pocas internas en los últimos años: Héctor González, el ‘eterno’ conductor de Luz y Fuerza de la Patagonia.