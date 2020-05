RAWSON (ADNSUR) - La diputada Leila Lloyd Jones dijo que se equivocó al integrar la lista que encabezó el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni. Consideró que el mandatario provincial es "una persona que aparentó una cosa y resultó siendo otra".



Tras ratificar la escisión del bloque oficialista, lo que calificó como una postura que "no tiene retorno", la diputada brindó esa tajante definición en diálogo con Radio Chubut.



Lloyds Jones explicó que nunca pudieron entablar un diálogo con el gobernador y en eso radica la diferencia que se propuso y el distanciamiento con el bloque oficialista.



A su vez, dijo que se enteran de los proyectos una vez que ingresan a la Legislatura y explicó que la "gota que rebalsó el vaso" fue la forma en que echó en una conferencia de prensa a la diputada Rossana Artero porque "si le pasó a ella nos puede pasar a cualquiera".



Al mismo tiempo, adelantó que no aprobará el pliego de Javier Alvaredo como presidente del Banco del Chubut y no se mostró segura de que con Andrés Meiszner como nuevo secretario general de la gobernación cambie el nivel de diálogo con el Poder Ejecutivo porque tampoco pudo hablar nunca con él en su condición de ministro de Educación.



La legisladora aclaró que jamás pensaron en la destitución del gobernador como una salida institucional.



El nuevo bloque no está constituido con autoridades, pero tiene a Xenia Gabella como vocera del grupo.