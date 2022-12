El presidente Alberto Fernández defendió su gestión al frente del Poder Ejecutivo y aseguró: “este gobierno del que soy presidente es también el gobierno de Cristina”.

De esta forma, se separó de los cuestionamientos internos que recibe del sector político vinculado a La Cámpora, alineado a la vicepresidenta, que plante una diferenciación, a veces con fuertes críticas.

Además, defendió a Sergio Massa y su trabajo al frente del Ministerio de Economía, pronosticó un 2023 “más tranquilo” desde el punto de vista económico.

También planteó, en una entrevista con el diario Perfil que el espacio debería resolver sus candidaturas a la presidencia en el año próximo en una elección interna y no descartó presentarse.

"En política aprendí a no jubilar a nadie, a no sacar a nadie de la carrera. Lo que quiero es buscar el candidato que nos garantice el triunfo; si ese soy yo, seré yo, y si no, será otro y lo voy a acompañar con mucho placer", afirmó.