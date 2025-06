"Estar presa es un certificado de dignidad": Cristina Kirchner se defendió ante un posible fallo judicial

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner participó este lunes en un acto conmemorativo por los 69 años de los fusilamientos de José León Suárez, realizado en la emblemática sede del Partido Justicialista. Estuvo acompañada por dirigentes políticos, representantes sindicales, artistas, diputados y senadores.

El evento tuvo como objetivo principal dar una señal de unidad frente al contexto marcado por un posible fallo de la Corte Suprema relacionado con la causa Vialidad.

En ese marco, y ante la proximidad del pronunciamiento del máximo tribunal, Cristina Kirchner se refirió a la resolución judicial que podría derivar en una condena en su contra.

“Cuando los que hicieron megacanjes endeudaron al país y lo siguen endeudando, los de las autopistas, parques eólicos, los del correo, siguen por la calle; creanme, estar presa es un certificado de dignidad”, afirmó

La sorpresa del día fue la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien inicialmente no tenía previsto asistir al encuentro, pero finalmente decidió participar de la reunión.

En su intervención, la ex presidenta lanzó duras críticas al gobierno de Javier Milei, cuestionó el accionar de la Corte Suprema de Justicia y reiteró su mensaje hacia el interior del peronismo, en línea con el llamado a la unidad que realizó días atrás.

EL MENSAJE A LA INTERNA DEL PERONISMO

En el marco de su discurso, Cristina Kirchner se refirió de forma indirecta a la interna peronista y aseguró: “Los sectores hegemónicos no van a permitir distraerse, como en el 19, que pensaban que estábamos acabados y pudimos construir una alternativa que ya sabemos no salió bien”.

“Tenemos todo un problema cuando se llega en nombre de un proceso colectivo y en lugar de mirarse y verse como un dispositivo de ese proyecto colectivo, tenemos gente que se asume como un proyecto personal. Es un problema que no es nuevo tampoco en el peronismo”, aseguró.

Minutos después, la dirigente remarcó que “se trata de una unidad que asegure la victoria, como lo hicimos el 19″. Y agregó: “En el 23 estuvimos a dos puntos y algo de ganar después de todas las dificultades y defecciones que hubo. Una cosa son los errores y otra las defecciones. A las cosas hay que llamarlas por su nombre”

“En nombre de la Argentina que pudimos construir con Néstor con más desocupados que votos, en el de la historia. Esto así como está no va más, es muy antidemocrático, construir una organización popular y democrática que permita”, continuó.

La titular del Partido Justicialista se refirió a la actualidad política y sostuvo que “la casualidad no es una categoría política”.

“No es sólo una casualidad. Estamos recordando cuando se asesinó en los basurales de José León Suárez a militantes y dirigentes sindicales. Unos días después, el fusilamiento del general Juan José Valle y otros oficiales del Ejército Argentino. En esta nueva generación digital se ha instalado que la grieta, como si fuera un fenómeno que apareció el 25 de mayo de 2003 con Néstor Kirchner. Bueno, no, estas cosas pasaban en el país, fusilaban gente”, recordó.

“SOY UNA FUSILADA QUE VIVE”

Recordando el intento de homicidio que sufrió en septiembre de 2022, la ex mandataria señaló: “Soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios estar viva”.

“Hoy veía la tapa de Clarín que decía un sicario intentó matar a Uribe y me fui a la tapa de Clarín del 1 de septiembre y decía ‘Un brasilero gatilló en la cara’, que es de los mismos de La bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Esos son los mentores de todo esto. No soy conspiranoide, leo y tengo comprensión de texto”, comentó.

Y cerró: “Hay mucho conflicto en la sociedad, estemos junto a la gente que tiene necesidades, demanda, para ayudarlos, tener empatía, ayudar, es lo que siempre hemos hecho y lo mejor que sabemos hacer. Es necesario en una Argentina a la que quieren sostener a una crueldad impropia de la gente de bien, de los humanos”.