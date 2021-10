"Estamos escuchando más a la gente", aseguró Puratich

Las recorridas incluyeron una visita a la Fundación Renacer, un encuentro con la asociación vecinal de Área 11, y una reunión y participación en un festejo por el Día de la Madre en el Club Social y Deportivo Roca.

El ministro de Salud y candidato a diputado nacional de Chubut Primero, Fabián Puratich, afirmó que “estamos escuchando más a la gente”, tras concretar una amplia agenda de reuniones y recorridas en la ciudad de Rawson, donde estuvo acompañado por la candidata a la diputación nacional de Chubut Primero, Vanesa Abril, y los candidatos a senadores nacionales, Federico Massoni y Rosa Rosario Muñoz.

Al finalizar la agenda de trabajo de cara a las elecciones generales de noviembre, los postulantes mantuvieron una reunión con representantes e integrantes de la Cámara de Comercio de la ciudad capital.

Trabajo en terreno

Al respecto, Puratich indicó que “estamos reforzando más el trabajo en terreno, tener contacto directo con la gente, visitar diferentes instituciones que tienen una importante función social en cada uno de los barrios donde se encuentran”.

“Es fundamental para nosotros poder abordar diferentes temas con los vecinos, escuchar sus requerimientos, para poder terminar de elaborar las propuestas de nuestro espacio”, enfatizó.

Por eso “realizamos en Rawson diversas recorridas y mantuvimos reuniones que son centrales para enfocarnos en lo que realmente necesita la gente, en difundir nuestros proyectos, y nuestro objetivo principal si llegamos al Congreso que será cuidar, defender y proteger los intereses de todos los chubutenses, porque nos tiene que unir la provincia, tenemos que pensar a futuro y buscar beneficios para todos”.

Recalcó al respecto que “la actitud que tenemos que tener es de escuchar más a la gente y hablar menos”.

“Hay dos temas que siguen siendo recurrentes, el trabajo y la vivienda. En eso estamos trabajando, hemos conformado un equipos técnico para que trabaje en anteproyectos de ley”, señaló.

En ese marco, destacó que “en estos últimos dos años se entregaron 1300 viviendas en la provincia, y hay 900 más en ejecución, pero tenemos que trabajar para garantizar el derecho al empleo genuino y el derecho a la vivienda digna”.

Acompañamiento al sector privado

Sobre el encuentro con representantes e integrantes de la Cámara de Comercio de Rawson, manifestó que “fue muy positiva la reunión, nos detallaron la actual situación por la que atraviesan muchos comerciantes, y dialogamos sobre la cuestión impositiva, y los incentivos que son necesarios para la contratación de más personal”.

De ese modo, Puratich expresó que “es fundamental el acompañamiento al sector comercial, para que puedan realizar más inversiones, ampliar sus locales, tomar más gente”.

“Lo que tenemos que hacer es fortalecer la inversión privada, generar condiciones para que haya cada vez más inversores, darle las herramientas a los emprendedores para que puedan abrir sus propios comercios”, y agregó que “es fundamental para eso generar políticas públicas que les den incentivos y diversos beneficios”.

“Si llegamos al Congreso desde nuestro espacio vamos a impulsar proyectos relacionados a lo impositivo, para asistir y acompañar al sector privado”, afirmó.

Políticas propias

En otro orden, el candidato a diputado nacional de Chubut Primero se refirió al trabajo a concretar para las elecciones generales del 14 de noviembre, y dijo que “lo que me diferencia de los demás candidatos es que yo tengo propuestas, porque no escuché ninguna otra propuesta concreta, lo único que escucho es la discusión de Macri y Cristina”.

“En estas elecciones tenemos que madurar y debatir propuestas. Yo quiero que a mi provincia le vaya bien, no voy a hacer ni lo que me diga Macri ni Cristina, voy a hacer lo que me digan los ciudadanos chubutenses”, enfatizó.

Por último, Puratich remarcó que “tener un partido con identidad chubutense nos va ayudar a generar políticas propias”.