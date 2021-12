El presidente del Congreso del PJ, Salvador Arrechea, valoró al término de la reunión en Comodoro Rivadavia la posibilidad de haber vuelto a sesionar después de mucho tiempo, al tiempo que restó importancia a los pedidos de renuncias de autoridades partidarias tras el mal resultado de las elecciones legislativas. “Nosotros nos oponemos a la reelección indefinida de intendentes, pero quisimos ponerlo en discusión porque es una idea en la que algunos están avanzando en forma silenciosa”, advirtió.

“Se hizo un balance electoral y hubo opiniones de los compañeros desde distintos lugares de la provincia –reseñó al término del encuentro, en diálogo con ADNSUR-. Luego se debatió sobre 12 ó 13 temas que las comisiones tendrán que tratar y dar a conocer las conclusiones el 30 de abril ó 1 de mayo, para un próximo congreso que se reunirá a mitad de año”.

El congreso del PJ creó comisiones y volverá a sesionar el 30 de abril

Consultado por uno de los puntos del documento, que alude a los recursos sin explotar en la provincia y si esto sería una ventana que se abre para la minería, respondió:

“El tema de la minería es uno de los que debe ser tratado en las comisiones y tendrá dictamen el 30 de abril, por lo que no podemos anticipar una posición; por eso se hicieron observaciones al documento final. Hoy la postura es la que ha fijado el consejo partidario provincial y no ha cambiado, pero a partir de este trabajo veremos si se sostiene o no la decisión ya adoptada”.

La expulsión del congresal y los pedidos de renuncias

Arrechea también se refirió al episodio por el que se expulsó a un congresal luego de que descalificara a Carlos Linares. “Nosotros no aplicamos sanciones a quienes opinen, pero acá lo que hubo un insulto al presidente del partido, que se hizo a viva voz en el Congreso y los congresales me pidieron poner a consideración una sanción que fue lo que finalmente se aplicó”.

"El PJ no puede justificar la condena al atraso y al subdesarrollo de una región de Chubut"

En relación al pedido de renuncias por parte de Miguel Díaz, el ‘Vasco’ dijo que no tuvo eco. “Yo lo que le planteé fue si él mismo estaba renunciando (a su cargo como congresal), porque no puede renunciar en nombre de los demás. Salieron varios congresales a decir que no van a renunciar, que si quería que lo haga él, pero no confirmó su renuncia, se quedó en el congreso y participó hasta el final”.

Arrechea aclaró además que el Congreso partidario no tiene injerencia para pedir renuncias en el consejo provincial del PJ, en tanto sólo puede haber una intervención del Congreso en caso de acefalía del partido, “algo que no se está dando de ninguna manera. Las renuncias son personales y las autoridades tenemos mandato hasta diciembre de 2023 –indicó-. Hay notas que se presentaron en el congreso hoy pidiendo la renuncia de Linares, pero se la tienen que pedir a él, porque éste no es el ámbito para tratarlo”.

“Las reelecciones indefinidas se están impulsando a escondidas”

En relación al proyecto para habilitar reelecciones de intendentes, Arrechea dijo que “quisimos poner en escena pública un debate que se está dando a escondidas. Nosotros desde un sector importante del peronismo no propiciamos estas reelecciones indefinidas, pero quisimos que se ponga en discusión para expresar una postura. Creo que una ley así no debería prosperar y por eso quisimos que se haga público”.

En ese marco, no descartó que el gobierno provincial esté impulsando negociaciones con intendentes para avalar nuevas reelecciones, porque “hay territorios muy estabilizados en una posición con prácticas que no responden totalmente al sistema democrático, cuando alguien está en el poder tantos años se va desnaturalizando al representación y entonces hay lugares que ya van por el quinto mandato. En 2016 salió se aprobó una ley que pone límite a dos períodos y no hay motivos para cambiarla”.

Arrechea aclaró que esto no abarca a los municipios que tienen Carta Orgánica, como el caso de Comodoro Rivadavia.