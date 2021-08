Vanesa Abril, subsecretaria de Información Pública del Chubut, será quien acompañe al ministro de Salud Fabián Puratich, en la búsqueda de renovar las bancas en la Cámara de Diputados Nacionales el próximo 12 de Septiembre en las PASO.

"Si bien yo venía trabajando para la política, pero nunca con ningún cargo ni con funciones. Me pareció interesante el desafío: me pareció que, para hacer cosas, hay que dejar de opinar desde la tribuna y hay que participar. Y en ese camino estamos, Arcioni me propuso acompañarlo a Fabián Puratich en la lista de Diputados que encabeza Federico Massoni para senador, y es un orgullo", manifestó.

Abril habló sobre Puratich y afirmó que "Me da mucha tranquilidad acompañar la lista de él, aceptar el desafío y saber que se pueden hacer cosas". Sobre la participación de mujeres en las elecciones, Abril resaltó que "es fundamental que las mujeres participen y que se les dé el espacio; creo que nos lo hemos ganado, no es que nos lo tienen que dar, sino que lo hemos ganado. Hay que ocupar esos espacios y me parece que está bueno".

Y sostuvo que "hay que animarse a participar, porque esa es la única manera. No es fácil, porque uno deja de lado cosas personales, profesionales, familiares. La gestión lleva mucho tiempo. Cuando uno dice '24 horas' es así, y uno tiene que comprometerse de esa manera. Detrás de cada una de nuestras decisiones hay una persona que la está esperando, que la está necesitando. Trabajar por los chubutenses todos los días significa eso. Es un compromiso de todos los días".

La actual funcionaria provincial señaló que su interés en participar de la política nace de no quedarse en la crítica solamente. "Si no, siempre nos quedamos en la crítica, y no muchas veces la crítica es constructiva. Hay que participar por eso: porque hay que cambiar, hay que renovar. Han sido años difíciles. Hemos atravesado momentos complicados, pero estamos demostrando que estamos ordenando la provincia. Este no es el fin último: queremos que esta provincia progrese y todo el gabinete del gobernador está comprometido con este trabajo de ordenamiento, de mejoras, de tener una provincia mejor a futuro".

MINERÍA

La precandidata reconoció que sin dudas el proyecto de minería "es una discusión que debemos dar los chubutenses y hoy está donde tiene que estar, en la Legislatura., El Ejecutivo ha presentado un proyecto que ha sido elaborado con el aporte de las ramas científicas y académicas; ha tenido mucho trabajo desde el punto de vista económico y ambiental. creo que al menos la discusión debemos darla. Debemos discutir una diversificación de matriz productiva", dijo a red43.

Finalmente, Abril señaló que la pandemia nos puso de cara a una realidad compleja porque "nosotros somos una provincia que básicamente tenemos el petróleo, la pesca y el turismo. La meseta es una zona, no quiero decir postergada, pero que merece las mismas oportunidades que tenemos el resto de los chubutenses y la minería es una alternativa. Hay que discutirlo, hay que diversificar la matriz: no podemos ser dependientes de una sola variable. En definitiva, en ese proceso estamos".