Este sábado, Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente durante un acto en homenaje al Padre Mugica, celebrado en el Instituto Patria y en ese contexto, realizó duras críticas hacia al actual gobierno de Javier Milei.

La expresidenta se refirió a la difícil situación que vive el país gobernado por Javier Milei y aseguró que “en los 40 años de democracia no se vivió una situación similar”.

“A continuación, sostuvo que nos parecen que estos momentos de crueldad, de individualismo, de no me importa un pito lo que le pase al otro son inéditos", señaló. No obstante, recordó que no es la primera vez que esto sucede: "Quiero contarles que desgraciadamente no son inéditos", afirmó y trajo a la memoria los tiempos de la última dictadura cívico-militar (1976-1983), según publica Ámbito.

En el Día del Trabajador, Cristina Fernández cargó contra Milei y el intento de reforma

Sin embargo, no se detuvo en lo

s crímenes de la dictadura y discurso giró hacia un mensaje alentador. “Aquellos que hemos vivido de cerca la experiencia de que te quieran matar sabemos que todo puede superarse, que lo importante es la fuerza y la convicción, porque lo peor que nos puede pasar es agachar la cabeza ante lo que está pasando. Ahí sí estaremos vencidos”, concluyó.