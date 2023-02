"En Argentina no quieren trabajar", la polémica declaración de un candidato a presidente

Paraguay se prepara para celebrar una nueva fecha electoral y varios se comenzaron a postular para conducir los destinos del país sudamericano.

En este sentido, Santiago Peña, candidato a presidente del Partido Colorado, lanzó una polémica frase en las últimas horas en la que aseguró que los argentinos “no quieren trabajar”.

El objetivo del aspirante a la presidencia paraguaya es lograr un país en "donde no haya pobres, donde no haya gente que quiera trabajar y no consiga trabajo".

"Hay mucha gente que no quiere también trabajar. Nuestros vecinos acá en la Argentina, esos no quieren trabajar. Es una realidad y está mal, no tenemos que llegar a eso", expresó en su presentación como candidato.

“Tenemos que hacer que nuestros jóvenes y adultos quieran trabajar y que el trabajo les dé dignidad y libertad. Sé que Paraguay puede ser el país más desarrollado del mundo cuando miro la riqueza que tenemos", siguió.

Y recordó: “Me tocó ir a la villa 31 en Buenos Aires y estuve con el cura de la parroquia, que me decía: 'Los paraguayos son los que más trabajan. No hay un paraguayo desempleado'. Eso porque el Paraguay quiere trabajar".