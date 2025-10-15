Durante una conferencia de prensa en San Carlos de Bariloche, antes de la firma de contratos para obras de servicios básicos en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck cuestionó duramente las declaraciones del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien expresó su apoyo a Javier Milei y alentó a los argentinos a votar por su espacio político.

“Como país, no podemos aceptar los condicionantes que pone un país extranjero, en este caso Estados Unidos, diciendo ‘nosotros acompañamos pero a cambio tienen que votar a fulano o a mengano’”, afirmó Weretilneck, al considerar que ese tipo de pronunciamientos violan la soberanía nacional.

El mandatario provincial sostuvo que el mensaje de Trump constituye una “extorsión política” hacia los votantes y advirtió que los argentinos “no se dejan apretar ni manipular” por intereses externos.

“La libertad de votar es del pueblo argentino”

Weretilneck insistió en que la ciudadanía debe preservar la independencia de sus decisiones electorales. “No creo que el pueblo argentino se deje extorsionar o apretar de esta manera. Creo que la libertad de votar lo que nosotros consideramos mejor para nuestras familias, nuestras instituciones y nuestro país seguirá siendo decisión del pueblo argentino”, subrayó.

El gobernador interpretó que las palabras del exmandatario norteamericano no tendrán incidencia positiva en favor del gobierno de Milei, y cuestionó el intento de “condicionar el apoyo internacional en función del resultado electoral”.

Críticas directas a Javier Milei

Weretilneck también apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de incumplir compromisos de campaña. “Milei incumplió dos contratos: uno con su electorado y otro con el país”, sostuvo.

El primer punto, explicó, está relacionado con la “lucha contra la corrupción y la transparencia en la administración pública”, mencionando las denuncias por el manejo de fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad y los casos vinculados al narcotráfico, aunque sin precisar nombres.

El segundo incumplimiento, señaló, se refiere a la política de endeudamiento: “Durante su campaña dijo que no iba a endeudar más al país, y sin embargo en apenas 18 meses de gobierno se endeudó en 20.000 millones de dólares con el FMI y ahora otros 20.000 millones con el Tesoro norteamericano”, remarcó el mandatario rionegrino.