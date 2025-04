“Hay que recordarlo de la mejor manera. Fue un Papa distinto. Fue el primero que tuvo la humildad de delegar un montón de funciones en un equipo incluso sumando a otros cleros en el Vaticano. Tengo tristeza por una pérdida tan importante. Es fundamental mantener el respeto. Fue una persona que dio tanto a lo largo de nuestra historia no sólo como Papa sino en otros roles que ha tenido”, consideró.

“Cuando lo visité, me pareció muy cercano. Detrás de la pomposidad, me recibió y me dijo ‘pibe’ y eso te descontractura. Le llevé la camiseta de San Lorenzo de un chubutense, ‘Pitu’ Barrientos, a quien quiere mucho por su fanatismo con San Lorenzo”, evocó.

Violencia de género en Chubut: La justicia actuó rápido gracias a la nueva ley de reiterancia delictiva

“En aquel momento, estabámos en el conflicto con el Gobierno Nacional y el Papa tuvo palabras muy lindas de apoyo para la provincia y también en lo personal . Fue un ser humano distinto y tenemos que recordarlo de la mejor manera como se lo merece”, afirmó.