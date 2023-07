"El gran mérito de Luque y Sastre es buscar coincidencias, la agenda de la gente no quiere más peleas entre políticos"

En su visita a Canal 12 al programa “Sin Hilo”, Ezequiel Turienzo, secretario general de Gobierno de Comodoro Rivadavia; y Noelia Corvalán viceintendenta de Puerto Madryn, candidatos a diputados provinciales por ‘Arriba Chubut’, evaluaron la situación actual de la provincia, las propuestas de gobierno del espacio político que integran y anticiparon temas para incluir en la próxima agenda legislativa.

Corvalán señaló que "es una campaña breve. Se intensificó y concentró todo en estos momentos que son los más álgidos, y es interesante porque también vamos separados de las nacionales, así que depende de nosotros. Estamos con mucho territorio. He vivido campañas provinciales, y en este momento, como está planteada la actual, estoy trabajando fuertemente en Madryn y, por supuesto, acompañando a Gustavo Sastre”, repasó.

“Ricardo Sastre es conocido ya, no hay que ‘pelear’ con esto de hacer conocer al candidato. Particularmente en Madryn lo conocen, y creo que es más fácil”, indicó.

Por su parte, Turienzo indicó que "venimos hace un tiempo largo pensando la provincia del Chubut, acciones concretas que la saquen adelante y posibilidades concretas de transformarla. Hay una gran necesidad de todos los chubutenses de dar una vuelta de hoja en la provincia. Por eso estamos yendo a cada punto de Chubut y escuchando las necesidades y los sueños de la gente. Es un trabajo que uno disfruta, la política tiene cosas lindas y no tanto, y hay que tratar de mirar lo lindo”, subrayó.

Agregó que "la gran propuesta que hace Juan Pablo es mostrar gestión, hay que buscar coincidencias en los chubutenses, ya nadie abona las peleas entre políticos. La gente está hablando otro idioma. Es una campaña corta y vamos a tratar de llevarla a la casa de cada chubutense, y serán los habitantes de nuestra provincia los que luego decidan”, evaluó.

“Cuando vemos cuál es la alternativa a esto, es gente que no ha tenido gestión. Una cosa es el discurso y otra el estar en gestión. La política tiene sus cosas muy lindas, sobre todo cuando se logran las transformaciones que se proponen en momentos de planificación, pero a veces hay que generar que se concreten los desafíos. Y a veces uno se encuentra con la realidad, que son presupuestos escasos, mantener la gobernabilidad ya que a veces se tocan algunos ‘statu quo'”. Cuando uno muestra gestión, se muestran logros y resultados”, manifestó Corvalán.

“Hay cuatro grandes ejes fundamentales: educación, salud y seguridad en cada una de las regiones con distinta intensidad; y después, el empleo, una cuestión que no es totalmente dependiente de la Provincia”, enumeró Turienzo.

PRODUCCIÓN Y EMPLEO

“Soy docente hace muchos años en la UTN, muy vinculada a lo productivo e industrial, y rescato lo que decía Ezequiel, que es que más allá de la salud y la educación, que son ejes donde el Estado tiene que estar presente, está también el planteo de Juan Pablo y Ricardo sobre el empleo genuino, que tiene que ver con motorizar lo productivo. La provincia tiene muchas oportunidades”, aseguró Corvalán.

“Cuando decimos que en Chubut tenemos 1.000 investigadores, ese es un número no menor. La pregunta es cómo hacemos para que estos vuelquen sus conocimientos al sector productivo. El desafío es pensar en una única provincia, no pensar en regionalismos pero sí en el desarrollo local. Ahí aparecen oportunidades para lo que hoy se proyecta en Argentina y que demanda el mundo: alimentos, energía, tecnología, y en esto tenemos ejemplos que podemos potenciar”, precisó.

Por su parte Turienzo indicó que "más allá de las ciudades a las que pertenezcan los dos dirigentes políticos que encabezan la fórmula, lo fundamental es lo que tienen para mostrar ellos en sus ciudades de cuando les tocó gobernarlas. Uno ve el Comodoro de antes y el de ahora con Juan Pablo la cabeza, y es otra ciudad”, enfatizó Turienzo.

“El gran valor de Juan Pablo es la capacidad de armar equipos, de poner primero la gestión sobre la política, de buscar un Estado eficiente y las obras que hay que llevar adelante, con proyectos reales y concretos que se pueden ver”, recordó.

FUTURA LEGISLATURA

La candidata a diputada provincial por ‘Arriba Chubut’, Noelia Corvalán señaló “es muy importante la capacidad técnica en la Legislatura. Eso se está demandando porque cuando tenés que abordar una ley, tenés que estudiar algún tema en particular”.

“En materia productiva, hay que hacer una revisión del marco normativo para que genere seguridad de las inversiones”, añadió.

“Cuando el Gobernador va a Buenos Aires, tiene que tener claridad sobre las cosas que tiene que defender. Los Gobernadores o los legisladores -cuando participamos de un espacio regional como el Parlamento Patagónico- hay que tratar los temas de la agenda más allá de las declaraciones de interés”, consideró.

Por su parte, el candidato a diputado provincial por el mismo espacio político, Ezequiel Turienzo valoró que “los partidos que integran –formal y jurídicamente- el Frente Electoral, es mucho más amplio. El planteo que hacen Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre es sobre un gran ‘Frente Ciudadano’ que excede al peronismo. Es un Frente amplio que contiene, escucha y abraza. Ojalá que lo podamos transmitir así a los chubutenses para que nos acompañen en las elecciones del 30 de julio”.

ELECCIONES DESDOBLADAS

“La posibilidad de poder votar el 30 de julio -al margen de las elecciones nacionales- es una oportunidad para los chubutenses para que podamos decidir con nuestra propia agenda”, interpretó Turienzo.

Explicó que "cuando hay elecciones en conjunto, te tracciona la elección nacional. Esta posibilidad de votar aparte, nos da la oportunidad de discutir los temas que preocupan a las familias chubutenses. Luque va a llevar las discusiones a la Nación y va a pelearse contra quien sea para traer respuestas para la gente con la que se comprometió”, aseguró.

SOBERANÍA ENERGÉTICA Y REFORMA ELECTORAL

Respecto a la ley de ‘Soberanía Energética, Corvalán anticipó “me gustaría estudiar más esta ley porque hay posturas encontradas. No hay que apurarse y hay que analizar bien los pro y los contras. Cuando se habla con distintos sectores, hay puntos que demandan ser analizados desde lo técnico y lo político”.

En tanto Turienzo afirmó que "necesitamos trabajar –urgente- en una ley electoral que brinde seguridad jurídica para todos los que participan en Política. Es caótico y hay que marcar reglas del juego claras”.

“Fue un acierto de la Constituyente Provincial la determinación de establecer 21 diputados provinciales que es una mayoría calificada en las mayorías electorales. Eso demanda un gran consenso y luego hay que subir las reglas y esperar el voto de la gente”, destacó.

PROPUESTAS DE CAMPAÑA

“El mensaje claro que tiene que llegar a la gente es que hay que ir a votar. El ejercicio de la democracia es ir y elegir algún candidato, y es la forma de opinar. Y en las previas, antes de votar, las posibilidades que –particularmente- damos de juntarnos y escuchar, en las mismas lo han podido ver a Juan Pablo en materia educativa y en otros temas, se puede participar a partir de un código QR o personalmente en las reuniones. Esa es la forma, también, de ejercitar la democracia antes de votar”, explicó Corvalán.

Turienzo, sostuvo que "en las elecciones anteriores, mucha gente venía con expectativa y Macri les pegó un cachetazo. A la comunidad en general la defraudó Macri y también Alberto Fernández. Más allá de la expectativa que había en él, tiene ministros como (Gabriel) Katopodis en Obras Públicas, con quien hemos tenido experiencias positivas con obras que nos han bajado a Comodoro, que llevamos previamente a Nación. Creo que la gente ha tenido expectativas con dos gobiernos que le han pegado dos cachetadas muy grandes”, reconoció Turienzo.

“Cuando tuvimos la oportunidad de tener a Macri y la gente votó con una esperanza muy grande, la política económica fue muy distinta. Hoy salir de ese endeudamiento es un problema, y además se decía que se iba a beneficiar a las empresas pero el sector no se vio beneficiado. En Chubut, por ejemplo, no tuvimos escuelas. A mí me tocó participar con «Nacho» Torres cuando coordinaba el Plan Patagonia, le pasé 17 proyectos y quedaron en una carpeta. Me tocó ser funcionaria en ese momento y también tuvimos expectativas. Hubo mucho discurso y relato, pero en lo claro y concreto no hubo nada”, completó la candidata a diputada provincial por ‘Arriba Chubut’ Noelia Corvalán que participó junto con Ezequiel Turienzo del programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo- por canal 12 y ADNSUR.