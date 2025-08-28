El Gobierno de Javier Milei confirmó, a través del Boletín Oficial, que en septiembre se volverá a pagar el bono de $70.000 destinado a jubilados y pensionados. De esta manera, el beneficio extraordinario se repetirá el próximo mes, manteniendo el mismo monto adicional que se viene otorgando en los últimos meses.

Este nuevo bono fue otorgado luego de que la Cámara Baja —la semana pasada— ratificara el veto presidencial a la ley que otorgaba un aumento del 7,2 % en los haberes y elevaba el bono de $70.000 a $110.000.

Según el artículo 2 del decreto 231/2025 publicado esta noche por el Poder Ejecutivo, el bono de 70.000 pesos alcanzará a todos los beneficiarios de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Además, también podrán cobrar el bono los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.

Además, en septiembre regirá el aumento del 1,9% previsto por la fórmula de movilidad previsional, que se calcula en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC dos meses antes, en este caso correspondiente a julio.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a $320.277,17. Al sumarle el bono, quienes perciban el haber mínimo cobrarán un total de $390.277,17 en septiembre, según publica Ámbito

En tercer lugar, el decreto también prevé que esta suma extraordinaria también contemple a las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Si bien el bono es para quienes reciban la jubilación mínima, quienes cobren más de este monto podrán recibir el extra de manera que alcance la suma del haber mínimo más el bono. Es decir, quienes perciban un haber mayor mayor a los 320.277,17 pesos podrán recibir el bono hasta alcanzar los 390.277,17 pesos.

Además, para percibir el extra, los beneficiarios deben encontrarse vigentes en el mismo mensual en que se realice su liquidación.

El bono se depositará junto con el haber mensual sin requerir trámites adicionales, pero ahora con un alcance más limitado que en meses anteriores.