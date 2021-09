“El escenario electoral de Chubut es de mucha paridad”

En una entrevista exclusiva con el canal digital de ADNSUR, y a poco más de una semana de las PASO, Shila Vilker, reconocida analista y directora de la consultora Trespuntozero, describió al escenario electoral de Chubut como de una ajustada paridad, a partir de una encuesta realizada entre el 14 y 21 de agosto último.

Evaluó el escenario electoral signado por la pandemia, con “un clima anímico muy adverso y de mucha dificultad en temas económicos, con incertidumbre y desánimo. Si excluimos a los núcleos duros, que son aquellos grupos que ya tienen su voto definido y leen la realidad a partir de su propio posicionamiento político y nos enfocamos en los segmentos más blandos, vemos que hay mucho enojo, desinterés y apatía, lo que se refleja en votar por la negativa, con bronca o en algunos casos se migra a propuestas ‘anti sistemas’, como las de Milei y Espert”.

Al hablar del plano nacional, la analista indicó que el oficialismo afronta la dificultad adicional de la pandemia, como se ha reflejado en otros lugares del mundo. De hecho, indicó, la expectativa del gobierno nacional sobre el electorado es menor a la que tuvo en 2019.

“La pregunta es, ¿adónde va ese descontento? –añadió-. Se reparte, hay electores que dicen ‘voy a donde más les duele’ y votan al otro espacio de la grieta, o bien a las izquierdas, o en el caso de Buenos Aires a Randazzo, o Manes, donde todos terminan comiendo de ese descontento sin que nadie lo capte totalmente”.

También llamó la atención sobre las dificultades de todos los sectores de la política para abrir expectativas de futuro, en el marco de la campaña electoral.

Los jóvenes y la atracción hacia los ‘anti sistemas’

Vilker también hizo referencia al vínculo de la juventud con la política. “Es muy difícil hablar de una sola juventud, porque hay muchas sensibilidades distintas, pero hay un fenómeno relativamente común que es el sentimiento de la dificultad para lograr al menos lo mismo que sus padres –analizó-. Entra en crisis la idea del ascenso social, con una escena de oportunidades escasas y distribuidas de forma desigual, según tus contactos”.

La atracción de algunos jóvenes por las propuestas de los llamados ‘libertarios’, fue otro de los fenómenos evaluados por la consultora: “Hay una sensibilidad anti sistema fuerte, de rechazo por las dos grandes mayorías y las formas clásicas de expresión de la política en general –indicó-. Hay formas en el discurso de Milei y Espert, con formas agresivas o incluso un poco violentas. El fenómeno más disruptivo hoy es el libertario, es un fenómeno joven y masculino, porque hay 3 hombres por cada mujer en este espacio. Y creo que en la oferta más pateadora del tablero es este discurso que, en las formas, representa esto de ‘hay que prender fuego todo’. Hay poco elector formado y mucho elector bronca en este espacio”.

Esa atracción, aclaró, va más allá de la presencia en redes sociales, ya que si bien hay un fenómeno de ‘voceros digitales’, “debemos entender que no es solamente presencia, porque la tienen todos (los políticos) en las redes, lo que logran es audiencia y hay que preguntarse por qué este segmento social logró constituir una audiencia. No tiene que ver con el trabajo en las redes, porque hoy no hay campaña sin política de redes. Lo que no todos tienen es composición de audiencias”.

Sondeo en Chubut

La analista precisó durante la entrevista cuáles son los políticos con mejor imagen en Chubut, como también las principales intenciones de voto, de cara a las PASO. ¿Qué sector se posiciona mejor dentro de la interna de Juntos por el Cambio? ¿Qué significa el diferencial de imagen positiva?

“Hay una escena de mucha paridad en Chubut”, describió, al evaluar los números arrojados por la encuesta realizada en esta provincia en el mes de agosto. ¿Cuáles son los resultados? A un click de distancia…