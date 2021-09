"El Cerro Chenque era la 'muralla china'": Comodoro, las primeras elecciones fraudulentas y el voto en pandemia

Voto cantado, no obligatorio, sin sobres ni urnas, solo para hombres y para un sector de la población. Así se votó la primera vez en el pueblo de Comodoro Rivadavia en 1911 cuando se eligieron autoridades municipales. Al año siguiente, con la sanción de la Ley Saenz Peña las condiciones cambiaron y llegó la obligatoriedad. No abundan los registros de la época sobre los primeros sufragios en el pueblo, pero se sabe que se trataba de un sistema fraudulento y vulnerable.

A esta fecha clave se suma la votación de 1951, cuando los comodorenses votaron por primera vez para presidente y en 1958, la primera elección de gobernador, diputados y senadores. El 2021 también quedará guardado en la memoria colectiva de nuestra ciudad porque es la primera vez q se vota en un contexto de pandemia.

La primera votación

Algunas crónicas indican que aquella primera votación del 17 de septiembre de 1911 generó un alboroto, dos agrupaciones participaron: el partido Unión Vecinal, presidido por el Dr. Julio Ladvocat (único médico del pueblo) y el Partido del Pueblo, encabezado por Sebastián Peral. El padrón estaba integrado por 457 personas, la mayoría extranjeros. Gana la lista encabezada por el Dr. Julio Ladvocat pero el gobierno nacional decide anular la elección por irregularidades en los comicios.

“Duraban dos años en el cargo, después se volvían a elegir, los padrones se armaban para la elección entonces se formaban comisiones empadronadoras que se salían a juntar votantes. Tenías que anotarte previamente, si vos no estabas en el padrón después no podías votar. Pero había un montón de irregularidades y de hecho eso fue lo que paso en esa primera elección. Los padrones como se armaban para la elección a veces se viciaban, se anotaba gente que no correspondía y las denuncias de fraude eran permanentes y de hecho en la primera elección hubo denuncia de fraude por eso el que ganó la elección no pudo asumir nunca el cargo”, explica el profesor y Doctor en Historia Gabriel Marque, quien explica que era la constante en todos los pueblos de la Patagonia. “La vida institucional de Comodoro siempre fue muy traumática desde sus orígenes, por distintas razones, por la irregularidad del proceso y a veces por la tutela y la vigilancia permanente de YPF”.

El Cerro Chenque, La “Muralla China”

No todos tenían el privilegio de participar de la vida democrática en el pueblo. “En los años 20 YPF no toleraba que los trabajadores vinieran a votar y se involucraran en las cuestiones electorales porque si vos eras trabajador de YPF no podías participar de la vida política”, se estima que era parte de la conducta empresarial que Mosconi exigía a sus trabajadores desde 1922 hasta 1930.

En este contexto “presidente Hipólito Yrigoyen hizo del cerro como una división norte y pueblo. El Consejo Municipal se elegía con los que vivían en el pueblo, la gente de zona norte no podía involucrarse, había una fractura, por eso se decía que el Cerro Chenque era la Muralla China. Más allá de la cuestión geográfica había una división institucional y jurídica sobre el territorio y eso fue así hasta los años 70 que comenzó a integrarse la ciudad como la conocemos hoy”, explica Marques.

La primera vez que se votó a un presidente

Fue en 1951, un año clave no sólo porque comodorenses eligieron por primera vez a un presidente, sino porque además también fue la primera vez que voto la mujer en Argentina. En esa elección “en todos los territorios nacionales también en Chubut y en Comodoro el peronismo ganó por mucho margen, más margen que nunca en la historia y muchos decían que tenía que ver con que los habitantes de los territorios votaron presidentes, siempre habían estado relegados por la vieja ley de 1884. Además hombres y mujeres votaron presidente por primera vez en el mismo momento en los territorios nacionales y acá en comodoro”.

Para Marques, la historia institucional de Comodoro es muy compleja porque Chubut pasó de ser Territorio Nacional a provincia a partir de 1958 con la elección del primer gobernador, los primeros diputados, senadores y la sanción constitución provincial. Las lógicas institucionales eran distintas y los mecanismos electorales eran diferentes.

“Recién a partir de 1958 tuvimos una vida institucional y electoral plena en un contexto de golpe de estado que complico más la situación. Yo diría que desde el 1983 a la actualidad empezamos a tener una lógica política, institucional y electoral como la que vivimos actualmente”.

Primera votación en pandemia

“La vida institucional como la conocemos nosotros la tenemos que valorar porque nuestra historia es bastante traumática”, reflexiona el historiador al repasar los momentos claves en la historia democrática del país, la provincia y la ciudad. Se suma, este año 2021, la primera votación en un contexto de pandemia que quedará grabada en la memoria y la historia; por atípica, especial y porque debieron adecuarse estrictos protocolos de salud para que la población puede ejercer su derecho ciudadano. Con barbijos, alcohol en gel, distancia social y con urnas que se recomienda no manipular al momento de votar.