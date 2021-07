El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró este sábado a la tarde en la presentación de los candidatos a diputados nacionales de provincia y ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos en Garín que "deseamos que la Argentina se ponga de pie para siempre" y afirmó también que "hay quienes creen en una sociedad para algunos y otros que creemos en una sociedad para todos".

"La Argentina no es para algunos es para todos", subrayó el primer mandatario. "Yo no me quiero sacar el problema de la deuda externa de encima, yo quiero solucionar el problema de la deuda", aseguró.

"En todo este tiempo, justo es decirlo, a nosotros la pandemia nos consumió mucho tiempo y esfuerzo, pero no dejamos de hacer lo que teníamos que hacer y cumplimos con compromisos electorales del 2019: reconocimos derechos de la mujer, dictamos la ley del IVE y de los Mil Días; los trabajadores y trabajadoras dejaron de pagar el Impuesto a las Ganancias que se discutió durante 11 años", aseguró.

Hablando sobre la situación que debió atravesar el Frente de Todos con la pandemia apenas asumido el gobierno, el Presidente señaló que "cuidar a los argentinos no es parte de una campaña electoral" sino "un imperativo ético y moral". Y agregó: "este imperativo es mío y es de los precandidatos del Frente de Todos y pidió a los argentinos y argentinas que "acompañen" con su voto, como lo hicieron en 2019.

"Venimos a proponerles que nos acompañen como lo hicieron en el 2019, trajimos a nuestros mejores hombres y mujeres", dijo el Presidente al presentar a los precandidatos del Frente. Previamente había hablado la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien aseguró que en esta campaña electoral "en vez de discutir de anécdotas y nombres comencemos a discutir políticas". En su discurso señaló: "Esta una elección que se desarrolla en un momento especial e inédito para el país y debemos inaugurar, en honor a las víctimas de la pandemia, una nueva forma de discutir y debatir que no sea para el marketing".

"La Argentina durante doce años y medio después del desastre del 2001 creció en base a la producción y el trabajo", remarcó la presidenta de la Cámara de Senadores.

"Ya probamos un modelo de producción e incentivo a los salarios; esta es una oportunidad de que las fuerzas políticas argentinas hablemos sin beneficio de inventario; discutamos todo lo que hay que discutir porque creo que esta es la última oportunidad que vamos a tener como país si no encontramos una solución entre todos". Dijo que "el marketing y el coaching, por favor... antes era novedoso pero ya lo conocemos todos, con saltito y risita no vamos a ninguna parte", aseguró Cristina.

"Discutir en serio cómo vamos a sacar a la Argentina después de la pandemia", cerro la vicepresidenta. Antes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, remarcó que el Frente de Todos tiene "candidatos que representan las ideas y el proyecto que trajimos en 2019".

"Apertura importadora, ingresos deprimidos, tarifazos impagables, eso liquidó la industria nacional durante el neeoliberalismo de Macri", destacó el gobernador para hacer mención al proyecto que guía a la coalición Juntos por el Cambio.

"Nosotros venimos a reconstruir la Argentina después del desastre neoliberal y nos agarró la pandemia. Estamos en eso, nuestros candidatos son un renacimiento, nos toca recuperar el trabajo y los ingresos. Tenemos los mejores candidatos pero el mejor candidato es la unidad", concluyó.

En el acto también estuvieron presentes el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa; el intendente de Escobar; y las candidatas y candidatos a diputados nacionales por provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán; y de la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro y Gisela Marziotta.