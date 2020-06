RAWSON (ADNSUR) - “La sesión no varió demasiado de lo que venimos haciendo, y de la línea que seguimos a la hora de trabajar. Todos los diputados provinciales están mostrando su compromiso para acompañar y ayer se aprobó por unanimidad la modificación a los montos que llegaban desde Nación para poder utilizarlos para pagar salarios a la gente. Esa es la prioridad, y nunca estuvo en duda que no se apruebe ese endeudamiento”, admitió el Vicegobernador de la Provincia.



En otro orden, al ser consultado sobre los pasos a seguir, Sastre reconoció que “soy el Presidente del Poder Legislativo, y no voy a meterme en las acciones del Ejecutivo, pero creo que a futuro deberá ingresar un paquete de medidas económicas a la Legislatura, que busque soluciones concretas a la realidad que se atraviesa, y sobre todo que tenga prioridad la gente para percibir sus salarios como corresponde”.



Más adelante, Sastre explicó que “la sesión fue algo inusual, porque estaba claro que APEL no prestaría colaboración por la deuda de salarios que se mantiene. Pero con diálogo pudimos arribar a consensos, y permitieron que se sesione, colaboraron con su personal, y así se pudo aprobar este endeudamiento, a sabiendas que los fondos eran destinados a salarios de trabajadores”.



En ese mismo marco, el Vicegobernador explicó que “muchas veces se empiezan a plantar fantasmas en lugares donde no los hay. Algunos parece que quieren hacer ver todo el tiempo que la relación Ejecutivo - Legislativo, es mala. Y la realidad es que de diciembre hasta acá, en Legislatura se aprobó prácticamente todo lo que enviaron desde el Gobierno, incluso con el acompañamiento también de bloques opositores, entonces no entendemos muchas veces los planteos que se encargan de ir sembrando, como si después tuviéramos algún rédito al tener que salir a desmentir peleas. Hay que ponerse a trabajar, cada uno desde el lugar que le toca, y con las responsabilidades que le fueron otorgadas por el voto popular. Nosotros nos encargamos de que el Legislativo tenga las herramientas, y el Ejecutivo deberá hacer lo propio”.



Sastre admitió que “la ayuda que envió Nación es muy importante, y esos montos son claves en cualquier economía provincial. Por la situación que atraviesa Chubut, acá servirán solo como un paliativo. Entonces, a partir de ello, hay que trabajar en soluciones y dejar de mirar qué hacen los demás o que dejan de hacer. Hay que trabajar, y nada más”, cerró.