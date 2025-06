El poder entre bambalinas

EL PODER ENTRE BAMBALINAS Chubut en modo serie: jueces, plebiscito, el ministro que homenajeó a “Okupas” y ese zoom que te condena Entre zooms grabados, jueces en guerra, ministros con sueldos de superproducción y un gobernador que no quiere ser extra en su propia reforma, la política chubutense estrena nuevos capítulos. Hay tercera temporada confirmada, spin-off con lenguaje de arrabal y hasta casting para el 2027. Ana Clara se pone el casco, Tatiana se pasó de largo en una curva y el Estadio que reparte aguas (y no otra cosa) a diestra y siniestra. Todo, claro, conveniente oculto (o no tanto), como suele ocurrir con el Poder Entre Bambalinas.