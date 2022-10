¿Conviene comprar dólares como forma de ahorro? Los consejos de un youtuber experto y lo que tenés que decidir con los subsidios a la energía

Aunque la compra de dólares como resguardo frente a la inflación no ha sido la decisión con mejor rendimiento, salvo que se tuviera el ‘timing’ justo para vender en determinados momentos de subas, el billete verde nunca deja de ser una alternativa a la hora de preservar algo de valor frente a una erosión de ingresos que no da tregua. ¿A cuánto cotizará el año próximo, tanto el oficial como el paralelo?

Además de lo que pueden vaticinar algunos gurúes financieros o analistas políticos, algunas proyecciones pueden manejarse sólo con remitir a los datos oficiales del presupuesto 2023. Según ese proyecto de ley, el tipo de cambio oficial alcanzará durante 2023 un promedio de 218 pesos, mientras que según anticipó el ministro Sergio Massa en sus exposiciones en el Congreso, a fin de año llegaría a los 270 pesos.

Independientemente de si se cree o no en esos indicadores, que además ubican a la inflación anual en un 60%, el proyecto oficial sirve como referencia general hasta para quienes no necesitan de manejos presupuestarios ni negocios demasiado complejos.

Si se mantuviera la situación de hoy, tomando el dato presupuestario del tipo de cambio oficial, entonces podría estimarse que dentro de un año los dólares paralelos llegarían cerca de los 600 pesos, considerando la brecha que existe hoy entre la cotización oficial y los demás mercados, de casi un 100%.

Hay que tener en cuenta además que si el tipo de cambio sigue apreciándose a un ritmo del 6% mensual o poco más, entonces a principios de 2023 el dólar oficial ya estaría cerca de 200 pesos: si se cumple la meta inflacionaria del 60% anunciada por Massa, esa simple ecuación matemática significaría que en diciembre del año próximo la cotización oficial, siguiendo a la inflación como exige el FMI, no podría ser inferior a los 320 pesos.

Además del dólar ‘blue’, que no es legal, hay que recordar que existen el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos), que se utiliza para operar en los mercados de capitales y el dólar Contado Con Liquidación, utilizado para la compra de bonos en el exterior.

Los dólares evolucionaron por debajo de la inflación y el ‘rulo’ especulativo que dejó de rendir

Si se compara a cuánto está el dólar oficial, que comenzó el año a 108,48 pesos y cerró en la última semana en torno a los 155 pesos, el aumento es de un 43%, es decir muy por debajo de la inflación. Peor aún está el ‘blue’, que en enero estaba en 206 pesos, mientras que el viernes cayó hasta 277 pesos, es decir una evolución del 34%, muy por debajo de la inflación acumulada.

“Lo que pasa es que no sabemos cuándo puede llegar a tener el pico, como ocurrió el 22 de julio, cuando llegó a 330 pesos”, explicó en un reciente video el youtuber Ariel, analista de ‘Corazón Financiero.

Al comparar la evolución de las otras opciones de dólar, el youtuber detalló que las cotizaciones mostraron cierta alineación hasta junio, cuando comenzó a agrandarse la brecha entre los paralelos y el oficial, permitiendo hacer un ‘rulo’, que suelen aprovechar algunos ahorristas con tiempo para adentrarse en las finanzas.

En cuanto al ‘rulo’, que es una forma de especulación financiera, se aprovecha cuando mayor es la diferencia entre el dólar oficial y los paralelos. Por ejemplo, el día 1 de septiembre, el tipo de cambio oficial se ubicaba en 145 pesos ,que al sumar 30% del impuesto PAIS y 35% que se toma a cuenta de ganancias, implicaba un valor de final de poco más de 229,25 pesos.

Algunos especuladores podrían haber concurrido ese día al mercado paralelo y vender los mismos dólares adquiridos en el circuito oficial, por un valor de 280 pesos, ganando en ese simple pase de manos, unos 10.000 pesos. ¿Cómo? Gastaron 45.850 pesos para comprar el dólar solidario y obtuvieron 56.000 pesos al venderlos en el circuito ilegal, que ese día pagaba 280 pesos en la compra.

Con el crecimiento del tipo de cambio oficial, esa maniobra deja mucho menos margen, pudiendo llegar a extinguirse, como en los últimos días: con la cotización oficial del jueves 6 de octubre, el dólar ahorro costaba 272,46 pesos, por lo que la compra de 200 dólares significaba 54.492 pesos. Mientras que, si hubiera querido vender esos 200 dólares en el mercado ilegal del blue, le hubiera pagado sólo 273 pesos cada uno, o sea 54.600 pesos . Cero rulo, amigo especulador. Lo siento.

En conclusión, al apreciarse el tipo de cambio oficial y reducirse la brecha con los paralelos, se desalienta el incentivo para ese mero acto de especulación. En un país en el que las restricciones a la importación ponen en riesgo la posibilidad de contar con insumos productivos, precisamente por falta de dólares, el cierre de puertas especulativas debería ser un signo de racionalidad, pero no se sabe si fue un efecto pasajero o si la brecha finalmente comenzará a achicarse.

Las otras opciones para dolarizarse de manera legal

Aún así, hay otras opciones para quienes apuestan a la compra de dólares como una forma de cubrirse frente a la inflación y hay mercados legales para hacerlo.

“¿Qué nos conviene hacer?”, planteó el youtuber en su video sobre este tipo de alternativas. “Si bien el dólar no ha sido la inversión más ganadora en lo que va de 2022, a menos que contemos con la bola cristal y podamos saber cuándo llega a 350 pesos y hayamos comprado a inicios de año y haber vendido en ese momento justo, hoy por hoy no ha sido la inversión ganadora. Pero no quiere decir que de aquí en adelante no pueda serlo”.

Para más detalles, aquí te dejo el video de Ariel y sus análisis sobre esta gama de acciones.

En ese marco, explica que para quienes aún pueden acceder al dólar ahorro, que pese a la apreciación sigue por debajo de los paralelos, conviene invertirlos para que no se devalúen, no sólo por la inflación en el país, sino por lo que en ocurre en todo el mundo.

El analista recordó que también es posible comprar activos en pesos como pueden ser los CEDEARS, Obligaciones Negociables o bonos. Si bien hoy la opción para operar con dólares en este tipo de instrumentos se ha restringido, al comprar y vender los instrumentos en pesos es posible luego de esa operación adquirir dólar MEP (o eventualmente ‘blue’) para cubrirse, además de obtener pago de dividendos o de cupones, según el instrumento que haya comprado, en dólares.

Claro que antes de llegar a estas alternativas, el ahorrista tendrá que tomar una decisión crucial: por las limitaciones aplicadas por el Banco Central, para operar con este tipo de instrumentos hay que renunciar antes a los subsidios de energía.

Ante esa disyuntiva, cada ahorrista sabrá si le conviene más guardarse algunos pesos de la tarifa de electricidad y gas mediante un aporte del Estado, o seguir apostando por formas de ahorro que le den algún tipo de alivio frente a la inflación.