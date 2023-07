"Construyamos Juntos": San Julián quiere construir una Santa Cruz mejor

El gimnasio de la Asociación Chilena en Puerto San Julián se vio colmado de vecinos y vecinas que se acercaron a escuchar las palabras de los candidatos que se encuentran recorriendo Santa Cruz para llevar la propuesta del espacio político Construyamos Juntos.

Estuvieron presentes los candidatos a Diputados por Pueblo de Puerto San Julián Mauro Santana, Yanina Cáceres, Carlos Gleadell y Erica Dreizler; de Puerto Santa Cruz Carlos Barrientos y Dante Canio, de Piedra Buena Noelia Castro junto al Intendente Federico Bodlovic, también el intendente Héctor Vidal de Gobernador Gregores y el candidato Juan Vázquez y de Perito Moreno llegó Mauro Casarini. También estuvieron presentes Marisa Mansilla, Leonardo Paradis, Mariela Guardo, Pedro Mansilla y Alejandro “Chiqui” Victoria, entre otros.

Luego de la proyección de un video, tomó la palabra Mauro Santana, que se presenta como candidato a Diputado por Pueblo de Puerto San Julián. El joven que trabaja en el Hospital local pidió un aplauso para la militancia que día a día lleva el proyecto a cada rincón de la ciudad y también agradeció a Castro y a Grasso por darle la oportunidad de sumarse a esta iniciativa: “hoy estoy acá para poder cambiar mi pueblo, para poder cambiar la provincia”, resaltó.

Luego invitó a que “el 13 de agosto votemos un proyecto genuino, que tiene orden, que tiene responsabilidad y que tiene un compromiso muy grande”.

Por su parte, el candidato a Diputado por Pueblo Carlos Gleadell, aseguró que “venimos a proponer un San Julián mejor, una Santa Cruz mejor. Sabemos de las dificultades que hay, pero es necesario renovar y acá está Pablo, está Javier, están todos estos compañeros para una Santa Cruz mejor”.

En este sentido, aseguró que “vamos a trabajar codo a codo con cada uno de ustedes. Vamos a escucharlos como venimos haciendo hasta ahora. Nosotros somos un proyecto de País”.

Javier Castro: “Vamos a hacer todo para que cada uno de ustedes esté mejor”

Al dirigirse a la ciudadanía, el candidato a vicegobernador que esta noche ofició de anfitrión, Javier Castro, analizó los desafíos que se enfrentan al meterse de lleno en la carrera política, entre los cuales está soportar los agravios de otras personas que “comienzan a injuriar, a mentir, porque es lo único que tienen. Nunca se les va a caer una propuesta, nunca van a tender una mano, nunca van a poder idear cuestiones que hagan que podamos ayudar a la gente que lo necesita”, dijo.

“Los grandes desafíos necesitan de grandes esfuerzos, necesitan de entrega, de compromiso, de dar todo lo que uno tiene y un poco más. Siempre tenemos que dar un poco más porque hay un montón de gente en esta sociedad que la está pasando muy mal y nosotros vamos a hacer todo para que cada uno de ustedes esté cada día un poco mejor”, agregó Castro.

Luego afirmó que “ustedes se tienen que sentir parte de este proyecto porque lo que hagan va a aportar para el crecimiento real de Santa Cruz. Siéntanse parte, asuman este gran desafío”, y aseguró que “dentro de 30 días vamos a estar festejando este triunfo que va a ser de todos y cada uno de nosotros”.

Castro también analizó lo ocurrido en los últimos años en el país, y en este sentido habló de “las dos pandemias”, en referencia al gobierno de Mauricio Macri y al Covid-19: “en ese momento muchos de los que están acá pusieron las caras en sus localidades, salieron a pelear, salieron a hacer todo lo que podían para que todos estemos mejor. Por eso el reconocimiento, por eso le dijimos sí a este proyecto”, afirmó.

Para cerrar, convocó a redoblar esfuerzos en estos 30 días que quedan: “cumplamos juntos este sueño de Pablo Grasso gobernador”, dijo finalmente.

Pablo Grasso: “no vamos a dejar a ningún santacruceño afuera”

Tal como hace en cada oportunidad que tiene, el candidato a gobernador Pablo Grasso resaltó el rol de la militancia y la formación política, y luego criticó a quienes “van a hacer videos a escondidas en la mina, a esos les quiero decir que le den la mano a los mineros que están laburando todos los días, porque hay un gremio que los defiende, porque hay una política que los contiene, porque no hacemos demagogia, porque vamos a poner la cara cuando las cosas están difíciles”.

En este mismo sentido, aseguró Grasso que “nosotros no aparecemos cada cuatro años, nosotros no aparecemos cada vez que hay una campaña, nosotros estamos trabajando todos los días”, y aprovechó el momento para agradecer y reconocer a dirigentes de renombre que estaban presentes, y que ahora se desempeñan como asesores y consejeros de las nuevas generaciones.

“Claro que la cosa está difícil”, dijo el candidato en referencia a la situación social actual, pero “siempre el peronismo vino para resolver el quilombo de los demás. Siempre nosotros estuvimos del lado de los trabajadores porque somos trabajadores”, afirmó.

“Hoy, desde el corazón de la provincia de Santa Cruz, les digo a todos y cada uno de los vecinos que no vamos a bajar los brazos ni un segundo, que vamos a poner el pecho en todo momento, que no vamos a dejar a ningún santacruceño afuera y a aquel que piensa distinto que venga, que lo vamos a tratar de convencer, y si cometemos errores, los vamos a arreglar porque nosotros preferimos que nos critiquen por hacer y no que nos critiquen por no hacer nada”, continuó Grasso.

Seguidamente afirmó que “vamos a trabajar para recuperar el empleo, vamos a arreglar los problemas estructurales de la provincia” y comentó que “cuando yo venía a esta ciudad para hablar con Javier, lo que buscaba no era un aliado, lo que buscaba era una persona con coraje y con ganas de hacerse cargo de la realidad, una persona con convicción política que ha tratado de defender los intereses de un sector importante de la provincia”.

También hizo referencia a Néstor Kirchner y la proyección política que logró en toda su vida, y luego afirmó que “vamos a hacer crecer San Julián, vamos a hacer crecer la zona norte, vamos a unir la provincia. Santa Cruz es una. Vamos a volver a poner la política al servicio de la gente. Se terminó aquellos que quiere estar representando un sector chiquitito para poder cuidar su quinta. Tenemos que entender que la solución la tenemos que dar entre todos. Por eso, desde este hermoso lugar lo voy a repetir, le quiero decir a todo el pueblo de Santa Cruz, ninguno se va a quedar afuera, volvamos a recuperar lo que tenía Néstor que era la convicción de transformar las realidades, si él pudo transformar la ciudad, él pudo transformar la provincia, él pudo transformar la nación, él pudo ser uno de los dirigentes más importantes de América”.

Finalmente, cerró su discurso convocando a todos a seguir “construyendo juntos, construyamos mejores caminos, construyamos mejor educación, mejor trabajo”.