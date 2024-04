La disputa por la conducción del PJ sumó un nuevo escalón este martes, a partir de la explosiva declaración del congresal Miguel ‘cone’ Díaz, quien refutó las críticas de Carlos Linares que, indirectamente, lo había emparentado con dirigentes del PJ que “hacen campaña para Torres”. Fiel a su estilo, el esquelense recogió el guante y devolvió:

“A mí me parece que, analizando la performance de Nacho Torres como candidato y ahora como gobernador, no tiene mejor militante que Carlos Linares, porque un candidato que se muestra tomando cerveza del pico de la botella, que choca a una parejita el día del cierre de campaña a altas horas de la madrugada y dice que él es así, sin ningún tipo de prurito, que no cuida las más mínima de las formas, siendo el presidente del partido, si yo fuese el gobernador, el mejor militante que hubiese elegido es a él”.

Para enfatizar más su crítica, ‘Cone’ Díaz dijo que Linares “fue el peor presidente que tuvo el PJ y a las pruebas me remito: se va con el Consejo provincial del Partido Justicialista dividido y se va habiendo operado, por lo menos en 3 oportunidades, para que el Congreso no tenga quórum y se va con la incapacidad de lograr una mesa de consenso. Fue incapaz de enamorar a la militancia y la verdad es que hizo que los mejores militantes, los mejores cuadros políticos e inclusive los mejores candidatos se vayan del peronismo, entonces el mejor militante que tiene hoy Nacho Torres es Carlos Linares”.

Consultado si él hizo campaña a favor de Torres, respondió Díaz:

“No, yo voté siempre al peronismo y siempre me manifesté abierto a participar en cualquier reunión a título personal, donde hubiera compañeros. Yo no tengo dudas de que el Loma Avila y Guillermo Almirón siguen siendo compañeros peronistas, yo no milito en el PRO pero no tengo problema en participar para que las instituciones partidarias tengan buenas relaciones con los gobiernos municipales, porque siempre tengo claro que cuando las elecciones terminan, hay que gobernar para todos”.

IMPUGNACIÓN DEL CONGRESO DE COMODORO Y REALIZACIÓN DE UNO NUEVO EN ESQUEL

Díaz insistió además en que el congreso que sesionó en Comodoro Rivadavia no reunió la mayoría calificada, de 53 votos, que se necesitan para prorrogar los mandatos y para modificar la carta orgánica, por lo que apoyó la presentación realizada por Elsa Llanquín ante la justicia federal, para que se declare nulo lo actuado.

“Todavía están esperando en el juzgado a que les acerquen las actas del congreso realizado el sábado 6 en Comodoro”, cuestionó, al valorar la convocatoria para el sábado 20 en Esquel, para acordar una prórroga de mandatos que a su criterio no debería llegar hasta fin de año.

Además, coincidió en la meta de eliminar el distrito único, pero criticó que “lo vengo planteando hace 10 años y nunca me dieron pelota, no entiendo el apuro que tienen ahora para este mostrarse como demócratas, cuando nunca lo quisieron hacer. De hecho, nos hubiésemos reunido los dos sectores y no tengo dudas de que hubiésemos llegado a un consenso. Ahora, con el apoderamiento de Blas Meza Evans, no confío en la transparencia del proceso electoral ni en la transparencia del reglamento electoral, porque es un personaje que siempre se dedicó a estos armados para dejar afuera a las minorías. Creo que la eliminación del distrito único debe estar en manos de la nueva conducción del partido”.