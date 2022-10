En conferencia de prensa, desde Comodoro, el senador nacional Ignacio Torres consideró "importante tomarnos un rato para reflexionar sobre lo que está pasando en la Argentina, en la provincia y particularmente, en Comodoro Rivadavia. Hoy hay una expo muy importante, donde además de tener una agenda de vinculación, es fundamental que toda la dirigencia entienda que estamos en un momento bisagra, donde las decisiones que se tomen en un presupuesto nacional van a afectar directamente la calidad de vida de todos los chubutenses y de todos los comodorenses”

“Si bien estamos cansados de ver gacetillas oficiales de que estamos en Disney y que está todo bien, la realidad es que estamos con una espiral inflacionaria que llega casi a los 3 dígitos y a una hiperinflación hay solo un pestañeo. Esto está pasando en la Argentina y nosotros tenemos niveles superiores a todo el resto de la república Argentina”, cuestionó, al tiempo que lamentó que "muchas de las cosas que se anunciaron con bombos y platillos, como compensaciones, bono fiscal por zona desfavorable, compensación por barril criollo y regalías que estamos liquidando a un dólar ficticio, no están contempladas en el presupuesto nacional y eso genera un perjuicio económico para Chubut de media masa salarial”

Recordó que "Chubut se está endeudando por 6 mil millones de pesos teniendo vinculación directa con el ministro de Economía. Cuando vemos los Aportes del Tesoro Nacional que es más del 1 por ciento de la masa coparticipable federal, Chubut está a la cola del resto de las provincias y siendo una de las regalables. Esto es un problema no menor, porque si bien tuvimos un “veranito” por variables exógenas de mercado con un barril que creció, estamos muy cerca de volver a atravesar lo mismo que atravesamos hace algunos meses con pago desdoblado y de despilfarro de dinero, que es dinero de todos los chubutenses y no dinero de un gobierno.

POLÉMICA POR LAS INVERSIONES EN COMODORO

Torres indicó que, en el marco de la Expo industrial, durante los próximos días se instalará "en Comodoro Rivadavia para conversar con todas las cámaras de servicios, todos los actores de la sociedad intermedia y exigir a toda la dirigencia que peleemos por lo que le corresponde a la provincia de Chubut. Comodoro no necesita palmeras, Comodoro necesita obras, Comodoro no necesita baldosas que caen 50 mm y se rompen, Comodoro necesita servicios. Comodoro necesita ser una plaza atractiva para que vengan a invertir a esta localidad sin miedo de que le pongan palos en la rueda y sin aprietes. Tiene que ser una plaza amigable y para eso, necesitamos coherencia, responsabilidad y discutir lo importante"

Consideró que las discusiones sobre las PASO o el adelantamiento de las elecciones son menores, en comparación con los temas de fondo que suelen evitarse. "Deberíamos tener un gobierno golpeando las puertas de la Casa Rosada y exigiendo lo que nos corresponde. Y deberíamos tener también un gobierno municipal que también diga la verdad, porque es muy fácil estar parado sobre un plazo fijo con más recursos que otras localidades, en un esquema solidario donde hay bonanzas económicas que tiene Comodoro gracias a buenas tomas de decisión que se hicieron en anteriores gestiones. Pero eso no es gestión. Gastos superficiales no es gestión. Decirle a la gente que Comodoro es una ciudad pujante, matizando con palmeras y diciendo que es la Miami comodorense, no es gestión. Repartir nylon no es gestión, hay que repartir menos nylon y darle soluciones habitacionales a la gente”

“Hay que dejar de mentir, hay que dejar de sonreír y dejar de decir que está todo bien cuando no está. Estamos en un año bisagra, no es un año electoral, es un año para laburar, para gestionar y no es un año para rosquear y ver de qué manera seguir enquistados en el poder. Lo vamos a hablar con cada Cámara de Comodoro Rivadavia, de hecho nos han llamado distintos representantes de trabajadores de la construcción y también de algunas empresas proveedoras de servicios que nos dicen ’no queremos laburar más con la municipalidad'. Entonces necesitamos un esquema amigable. Necesitamos generar más laburo, no apretar y eso hoy está pasando en esta localidad, y en la provincia, en un momento donde tenemos que discutir lo importante”, enfatizó el senador.

Al respecto, aseguró que “esto mismo que les estoy diciendo se lo vamos a pasar a todos los intendentes de la provincia para intentar pelear en la discusión presupuestaria lo que le corresponde a la provincia de Chubut, hay una oportunidad y no podemos perder esa oportunidad recuperar lo que nos corresponde”.

Más allá de haber criticado duramente la actual gestión municipal, Ignacio Torres aseguró que “no estoy acá para pelear con el intendente Juan Pablo Luque. Me parece que últimamente está muy enojado, nervioso y más preocupado por su interna que por lo que pasa en la ciudad. Yo quiero que Luque le de respuestas a los comodorenses porque es el intendente democráticamente elegido y le está hablando a la política, no le da respuestas a la gente, a esos laburantes que la están pasando mal”.

“ALCAHUETERISMO” POLÍTICO

“Hoy tenemos una oportunidad, insisto, podemos hacer las cosas bien, pelear todos juntos para que Chubut recupere lo que le corresponde. Si el intendente Luque tiene vocación de ser gobernador, no me tiene que insultar a mí , nadie va a ganar una elección insultando o agrediendo, tiene que gestionar y reclamar lo que tantos estamos reclamando, sin tener miedo de decirle al gobierno nacional lo que hay que decir. Chubut está como está porque alcahueterismo político, porque todos tienen miedo de decir la verdad. Chubut necesita menos alcahuetes y más gestión. Yo tengo vocación de gobierno e incluso en nuestro gobierno, cuando hubo que reclamar lo hicimos y no pedimos permiso a nadie, no llamamos a ningún empresario amigo puedo decirlo”

Sostuvo que la crisis provincial es resposabilidad de las anteriores gestiones que “no se han puesto de acuerdo en cuestiones básicas y esenciales”, como pelear por una nueva del de coparticipación federal, que en Chubut tiene mandato constitucional desde 1994. En este sentido, se refirió al dolar petróleo, que fue apoyado incluso por el viceintendente comodorense Othar Macharasvilli, pero rechazado por el intendente Luque debido a que -según considera Torres- fue presentado por la oposición.

"Eso no tiene un color partidario, no se trata si sos del PRO, radical o peronista, se trata de que nos están jodiendo a los chubutenses, a los comodorenses. Esa es una lucha contra el poder central de la Argentina, necesitamos un esquema verdaderamente federal y para eso necesitamos que los peronistas, radicales, del pro e independiente reclamemos lo mismo sin chicanas sin insultarnos. Necesitamos un gobierno bisagra transversal que involucre a los mejores sin aprietes, sin condicionamientos y sin hablar después con los medios.

“Hoy tenemos una oportunidad, apelo a la responsabilidad de todos los integrantes de la provincia y el propio gobernador Mariano Arcioni de ir todos juntos a la discusión presupuestaria, y plantarnos por lo que necesita Chubut, en este gobierno y el que venga, es una necesidad de nuestra gente”.

COMODORO TENDRÍA QUE SER DUBAI

“La provincia de Chubut no tiene que tener cuatro empresarios multimillonarios y ser una provincia pobre. La provincia de Chubut tiene que tener más densidad de empresas, tiene que escalar en la cadena de valor y tenemos todo para hacerlo. Hay lugares que tienen el mismo presupuesto que Comodoro Rivadavia y está mucho mejor, Comodoro tendría que ser Dubai. No tendríamos que estar cada vez que caen más de 100 mm de agua rogando que no nos inundemos”, enfatizó.

Remarcó que “es una discusión de chubutenses y de comodorenses, no una discusión de macristas, kirchneristas o albertistas, es una discusión de todos. Si no paramos la pelota, miramos para adelante y nos ponemos todos a pelear todos por lo mismo, vamos a seguir igual”, y repitió: “Hagan las elecciones cuando quieran, pongan las reglas que quieran, pero en el presupuesto pongámonos de acuerdo. No hay muchas oportunidades para plantearnos, esta es una”.

En este punto, destacó que se comunicó con “el senador Carlos Linares y está peleando por lo mismo, yo me comunique con él, le dije cual era mi visión y me dijo su visión, en muchas cosas coincidimos y vamos a pelear por lo mismo”.

SIN “BERRINCHES CAPRICHOSOS”

“No es momento de berrinches caprichosos, es momento de tener la responsabilidad y la madurez dirigencial suficiente para entender que necesitamos ordenar un montón de cosas en la provincia y pelear todos juntos por lo mismo”, consideró el senador.

“No tenemos más margen para jugar a la política, tenemos que reclamar lo que corresponde. La inflación afecta al sector más vulnerable, la inflación es lo más dañino que existe, todo el resto es bijouterie”, sostuvo.

ARMADO POLÍTICO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Aunque no precisó nombres ni puestos, Torres adelantó que “hay otros actores de la política que esperamos que se sumen… Tenemos tres o cuatro nombres que lo vamos a definir en su momento”. “Necesitamos que más gente se anime a participar y que más gente forme parte de la política, la política es buena, lo malo son algunos políticos”, resumió.

Sobre los candidatos del radicalismo, aunque aclaró que depende de ese partido, consideró que “hay muchísimos nombres que tienen sobradas credenciales y lo más importante de todo que son buenas personas, personas honestas, como Jaquelin Caminoa o el caso de Luis Juncos, que es un dirigente que ha demostrado una buena gestión, ser honesto y responsable”.

Sobre Gustavo Mena, sostuvo que “debe estar entre los cinco mejores cuadros que tiene el radicalismo, es una persona que no podemos darnos el lujo de perder en un eventual gobierno, va a tener que tener un rol protagónico porque lo necesitamos en lo que viene… Creo que necesitamos a los mejores”.

También se refirió a Daniel Biss como “una renovación que tenemos que apelar a los consensos más que a los disensos. No me gustan las peleas partidarias, volvemos a lo mismo sino, si somos amigos del pro o del radicalismo… Estamos casi en tres dígitos de inflación. Creo que no es momento de discutir esas cuestiones”, finalizó.