El domingo 26 de octubre de 2025 quedará marcado en la historia política de Chubut, y del país, como una jornada de alta intensidad electoral que redefinió el mapa político provincial y nacional. La votación legislativa, considerada por el oficialismo nacional como un "plebiscito" a su gestión de dos años, terminó coronando a La Libertad Avanza (LLA) con un triunfo sorpresivo de Maira Frías en la provincia.

El país se tiñó de violeta, el color distintivo del movimiento libertario, que consolidó su liderazgo al imponerse en 15 provincias y alcanzar el 40% de los votos a nivel nacional para la Cámara de Diputados.

MAIRA FRÍAS DIO LA SORPRESA Y SE IMPUSO EN CHUBUT

En Chubut, la elección resultó en un reñido desempate entre La Libertad Avanza y el espacio oficialista Unidos Podemos. Con el 99,03% de las mesas escrutadas, LLA obtuvo 89.070 votos, equivalentes al 28,48% del total, mientras que Unidos Podemos sumó 87.628 sufragios, un 27,82%.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Esta diferencia, menor a 1.500 votos, definió la distribución de las dos bancas en la Cámara de Diputados para representar a Chubut a partir del 10 de diciembre. En tercer lugar se posicionó Despierta Chubut con el 19,99%.

La definición fue protagonizada por dos figuras que reflejan esta polarización: Maira Frías, candidata de La Libertad Avanza y titular de la oficina de ANSES en Comodoro Rivadavia; y Juan Pablo Luque, de Unidos Podemos, ambos electos diputados nacionales. Maira Frías, de 38 años, abogada, madre y cristiana evangélica, nacida en Chaco pero radicada hace una década en Chubut, celebró la victoria reconociendo públicamente el rol de la fe en su mensaje.

Cómo es la vianda que recibieron las autoridades de mesa y que despertó algunas críticas por la calidad de los productos

Territorialmente, LLA se impuso en secciones claves como Biedma (Puerto Madryn) y Rawson (Trelew), mientras Unidos Podemos triunfó en Escalante (Comodoro Rivadavia) y Futaleufú (Esquel), reflejando una fragmentación electoral que resalta la diversidad política de la provincia.

CÓMO VOTÓ MI MESA

Más allá del resultado general, muchos ciudadanos desean informarse sobre el comportamiento electoral en sus barrios y escuelas. Para ello, el Gobierno nacional dispuso la plataforma oficial de resultados electorales (https://resultados.elecciones.gob.ar/), donde están digitalizadas y accesibles las actas y resultados de cada mesa electoral del país.

Para consultar cómo votó una mesa específica, el procedimiento es sencillo:

1. Ingresar a la web oficial y seleccionar la provincia de Chubut en el mapa interactivo.

Aplicarán sanciones a quienes no fueron a votar este domingo: ¿de cuánto serán las multas?

2. Filtrar por territorio, completando los campos de país, provincia, sección (departamento), circuito (distrito), local de votación (escuela) y número de mesa (datos que figuran en el talón de la votación).

3. Visualizar al instante los resultados ordenados de mayor a menor voto con la cantidad correspondiente y descargar el acta en PDF para su revisión.

Encontraron a los dos jóvenes que eran intensamente buscados en Comodoro

Este recurso es valioso para que vecinos y analistas puedan hacer un seguimiento detallado de las tendencias políticas en cada rincón de la provincia, permitiendo contrastar la inclinación nacional con la realidad local.