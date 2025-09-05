“Cara de piedra Milei”: la dura respuesta de Cristina tras el cierre de campaña en Moreno

Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente este jueves con un mensaje grabado que difundió en sus redes sociales.

La ex presidente pidió a la ciudadanía participar de las elecciones del próximo domingo y, al mismo tiempo, lanzó fuertes críticas al presidente Javier Milei tras el acto realizado en Moreno, donde la militancia libertaria entonó cánticos alusivos a su fallecido esposo y ex presidente, Néstor Kirchner.

“Es un show de muy mal gusto y propio de gente cobarde. Hay que ser muy miserable para festejar el dolor ajeno”, expresó al comienzo del audio. La exmandataria calificó como ofensivo y degradante que el propio presidente participara de esos cantos, y sostuvo que se trató de un comportamiento impropio de un jefe de Estado.

Críticas al oficialismo

Durante su mensaje, Cristina Fernández también se refirió al escándalo de los audios que involucran a Karina Milei en supuestas maniobras de cobro de coimas vinculadas con la Agencia Nacional de Discapacidad. Sin mencionar nombres propios, señaló que los dichos que comprometen a la hermana del presidente provienen de personas de extrema confianza del propio mandatario.

“Lo que escuchamos no lo inventó ningún opositor: lo relató su propio abogado personal, a quien además nombró al frente de la Agencia de Discapacidad”, sostuvo. Y añadió: “Es inútil negar lo que está a la vista. Es querer tapar el sol con la mano”.

Con ironía, comparó al presidente con el boxeador panameño Roberto “Mano de Piedra” Durán, y lo bautizó como “Cara de Piedra Milei”, al considerar que se muestra indiferente frente a denuncias graves que lo rodean.

El recuerdo de su atentado

En otro tramo del mensaje, Cristina aludió a las declaraciones de Milei en las que aseguró haber sido víctima de intentos de asesinato. “Se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo, y se lo dice alguien a quien sí intentaron matar”, expresó la ex presidente, recordando el atentado fallido que sufrió en 2022 frente a su casa en Recoleta.

Aclaró que nunca utiliza ese hecho en sus intervenciones públicas porque lo considera un episodio traumático que prefiere no revivir. “El inconsciente trata de tapar o de olvidar lo que nos puede dañar emocionalmente”, explicó.

Llamado a las urnas

Tras los cuestionamientos al presidente, Cristina Fernández enfocó su mensaje en las elecciones legislativas de este domingo 7 de septiembre. Invitó a los ciudadanos a concurrir masivamente a votar y sostuvo que la boleta de Fuerza Patria representa la alternativa para “ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y a tantas injusticias”.

“Todos necesitamos recuperar el eje de lo que esperamos de un presidente. Aun cuando no compartamos sus ideas, es el presidente de todos y debería comportarse como tal. Es su obligación”, señaló.

Finalmente, cerró con un mensaje directo a la militancia: “Es importante que todos vayan a votar. No tengo dudas de que el freno es la boleta de Fuerza Patria. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Los quiero mucho”.