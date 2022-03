Tras las fuertes versiones sobre la salida de Florencia Perata en el Ministerio de Educación y su reemplazo por el actual secretario de Ciencia y Tecnología, Mauro Carrasco, el secretario general de la ATECh, Daniel Murphy, apuntó contra el gobernador Mariano Arcioni y aseguró que "su política educativa fracasó".

"Si tenés un Ministerio que funciona, no vas cambiando funcionarios cada dos meses", sostuvo este jueves el dirigente gremial. Es que de confirmarse la noticia, Chubut pasaría a tener seis ministros de Educación en apenas cuatro años.

Esta mañana, el mandatario y Carrasco mantuvieron un encuentro en Rawson. Allí se habría hablado de una posible asunción del funcionario en la cartera educativa provincial, en reemplazo de Florencia Perata, aunque ese cambio aun no fue confirmado por fuentes oficiales.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

"Hace mucho tiempo que se rumorean los cambios porque es un Ministerio que hace agua por todos lados. Hubo muestras que la ministra no se ocupaba de muchas cosas que se tiene que encargar como los temas edilicios y salariales", indicó Murphy en diálogo con ADNSUR.

"Vimos a la ministra Perata en las reuniones bastante ajena a muchos problemas o en segundo plano", interpretó el dirigente. Y consideró que "no tuvimos grandes mejoras en los cambios de ministros pero no deja de ser significativo. No resuelven los problemas y van cambiando funcionarios unos tras otros. Los funcionarios que llegan siguen una línea que no permite resolver los problemas", expresó.

Paro provincial

Murphy se refirió habló además del paro docente que este jueves se realizó en toda la provincia. "Tuvimos un nivel de adhesión con un promedio por encima del 50 % y con picos más altos en Trelew y Madryn. El objetivo fundamental se cumplió en reclamar posicionamientos públicos a nuestros representantes", precisó.

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Sostuvo que "hoy fue una jornada de paro con muchísimas actividades. Fue muy positivo en ese sentido porque teníamos el objetivo que se interpelara a los Intendentes y concejales para verificar la posición que tiene sobre el conflicto docente en general y sobre nuestro reclamo".

"Nadie puede quedar indiferente y más ante quienes tienen intenciones de ser candidatos el año que viene. ¿Qué harían si fueran gobernadores?, por ejemplo", se preguntó.

"Los diputados aparecen en las reuniones por compromiso pero no parecen demasiado preocupados por el problema educativo que tenemos. Hay otros que escuchan y se comprometen a emitir comunicados", valoró.

"Hoy estuve en el Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia y funcionarios municipales y se comprometieron a realizar comunicados que sirven para saber a que atenernos", indicó.