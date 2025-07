“Trefinger no es un liberal puro, es un oportunista”. Con esas palabras, Ricardo Bustos —periodista y precandidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA)— apuntó contra el actual diputado César Treffinger, a quien responsabilizó de intentar dejarlo fuera de carrera y de manejar el partido “como si fuera Autocrédito”.

Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista con SETA TV, días después de que la policía lo retirara de un acto de campaña en Esquel por una restricción de acercamiento a Treffinger dispuesta por la Justicia. El hecho, que generó sorpresa entre militantes y asistentes, fue interpretado por Bustos como una maniobra para desplazarlo políticamente.

“Lo hace para dejarme fuera de carrera o para callarme. Pero no me voy a bajar porque lo decida Treffinger, que es un impostor. Hace dos años no sabía quién era Milei y de golpe se hizo más liberal que los liberales”.

Treffinger denunció a Bustos por "intimidación" por sacarse una foto con su hijo y Milei lo retuiteó

El origen del conflicto judicial es una denuncia de Trefinger por “intimidación” tras recibir una fotografía en la que Bustos aparece abrazado con su hijo. Según explicó el periodista, la imagen fue tomada el 3 de mayo durante un acto de campaña en Comodoro Rivadavia, donde ambos participaron junto a militantes libertarios.

“Esa foto yo no la publiqué en ningún lado. Se la mandé a él el lunes, le dije ‘esto te lo mando solo a vos, como para que sepas que no iba a publicarla’. Me respondió ‘ok’. Dos meses después dice que se sintió amenazado”.

A raíz de la denuncia, el juez Tedesco de Comodoro Rivadavia le impuso una restricción de acercamiento por tres meses. “Probablemente el juez fue inducido a error, no tenía todos los elementos. Pedimos una reconsideración que debe resolverse en las próximas horas”, explicó.

El episodio más reciente ocurrió el fin de semana pasado, cuando Bustos fue retirado por la policía en Esquel, en medio de un acto de campaña organizado por el espacio libertario. Fue notificado de la medida en plena actividad, lo que generó un fuerte malestar en el público.

“Fue un bochorno. La gente se puso muy mal. La policía cumplió con su deber, pero fue una vergüenza. Yo sabía que podía pasar, pero ningún juez me puede impedir ejercer mis derechos como ciudadano y periodista”.

Además de apuntar contra Treffinger, Bustos sostuvo que el partido LLA en Chubut está “cerrado” y bajo control de un grupo reducido.

“El partido está secuestrado. No presentan fichas desde el año pasado. Es una estafa política-electoral. La candidatura es una excusa para abrir el partido y que haya más voces que defiendan al presidente Milei”.

El precandidato también se refirió a su vínculo con el gobierno nacional: “Yo tengo diálogo con gente del gobierno nacional, pero no es el gobierno quien debe elegir los candidatos, deben ser los afiliados. Trefinger cree que puede elegirlos como si fuera una empresa, con currículums”.

Sobre la figura de Trefinger, fue categórico: “No es un liberal puro, es un oportunista. Hace dos años me decía en una entrevista que no tenía nada que ver con Milei. Solo retuitea, no defiende la gestión, no habla con la prensa, no explica nada”.

Finalmente, Bustos valoró el rumbo económico del gobierno nacional y llamó a “sostener el sacrificio”:

“El ordenamiento de la macroeconomía nos acerca un poco más a salir de la pobreza. Bajar la inflación es lo primero. Lo que viene es bajar impuestos, reformar leyes laborales y previsionales. Para eso el presidente necesita diputados que lo defiendan y que lo expliquen en la provincia. Trefinger no está en condiciones de hacerlo”.

La interna libertaria en Chubut se definirá en agosto, con la fecha límite para presentar listas el próximo 17. Mientras tanto, Bustos ratificó que seguirá en carrera: “Voy a continuar, no me bajo. El presidente necesita voces convencidas, no empleados ni familiares”.