El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reapareció este domingo por la noche a bordo del Air Force One para brindar declaraciones sobre el reciente salvataje económico anunciado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, dirigido a la Argentina.

El paquete incluye un swap de divisas por USD 20.000 millones y la intervención directa en el mercado cambiario. Sin embargo, Trump sostuvo con énfasis que “nada beneficia a Argentina” en realidad, porque el país “está luchando por su vida” y su situación es crítica.

UN SALVAJATE ATÍPICO CON ALTO VOLTAJE POLÍTICO

El respaldo financiero sin precedentes desde Washington hacia el gobierno del presidente libertario Javier Milei ha sorprendido y marcado un giro radical en la historia de las relaciones bilaterales. Este apoyo especial tiene un componente ideológico y personal que hila fino: la afinidad entre Trump y Milei, estrecha desde la visita del argentino en mayo de 2024, cuando el triunfo electoral parecía una utopía.

El paquete financiero incorpora no solo la inyección monetaria sino también la activa intervención en la cotización del dólar, intentando detener la escalada que amenaza con desestabilizar la economía argentina en vísperas de unas elecciones decisivas. Sin embargo, la curva creciente del dólar en las últimas semanas, a pesar de la fuerte presencia de billetes estadounidenses, refleja la incertidumbre estructural del país.

El economista cercano al oficialismo que prefirió el anonimato explicó: “Cuando la confianza no termina de afianzarse ocurren estas cosas. El problema de fondo sigue siendo político”.

EL DURO MENSAJE DE TRUMP SOBRE LA REALIDAD ECONÓMICA ARGENTINA

En diálogo candente con la prensa, Trump fue claro: “Argentina está luchando por su vida, se están muriendo. No tienen dinero ni nada, están luchando para sobrevivir”.

La frase dio cuenta de la gravedad de la situación económica desde la perspectiva del presidente estadounidense, quien se explayó además sobre el potencial acuerdo para comprar carne argentina con la finalidad expresada de abaratar precios para los consumidores norteamericanos.

Trump incluso respondió a la inquietud de una periodista sobre el impacto del acuerdo en los agricultores estadounidenses: “Si compro carne de Argentina, bajaremos los precios. Pero entiendan que Argentina está luchando por su vida, jovencita. Vos no sabés nada sobre eso”.

Esta defensa vehemente del pueblo argentino y de Milei, a quien definió como su “amigo personal” y socio de la agenda bilateral, contrastó con el duro diagnóstico sobre la crisis social y económica.

CONDICIONALIDAD POLÍTICA: LA RELACIÓN DEPENDERÁ DEL RESULTADO ELECTORAL

Uno de los puntos clave destacados por Trump fue la advertencia sobre cómo influirá el resultado electoral del próximo 26 de octubre en las relaciones entre ambos países.

El presidente estadounidense fue categórico: “Si un socialista o comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si Milei pierde frente a un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.

Precisamente, la continuidad del salvataje y del apoyo está directamente condicionada a la continuidad del bloque liberal encabezado por Milei, quien busca desplegar reformas profundas para estabilizar la economía y alinear el país con una política económica más abierta y capitalista.

Por su parte, Milei sostuvo que el respaldo estadounidense “no está atado a las elecciones legislativas del 26, sino que la administración republicana lo apoyará al menos hasta 2027”, subrayando que el vínculo bilateral trasciende el calendario electoral inmediato.