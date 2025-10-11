Rosa Pascal, la reconocida vidente que ganó popularidad en redes sociales por sus predicciones –mayoritariamente de carácter negativo– sobre la gestión del presidente Javier Milei, presentó ahora una nueva y contundente visión de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

En un video publicado en Instagram, Pascal, quien previamente anticipó la posible renuncia de Milei, pronosticó esta vez una derrota significativa para el oficialismo en los próximos comicios.

"Alerta Argentina", tituló la publicación de "Venus Psíquica", difundida el viernes por la noche, en la que anticipa lo que ocurrirá el domingo 26 de octubre de 2025. El sorpresivo cambio que realizó el Gobierno nacional sobre el feriado del 12 de octubre

La vidente afirmó haber consultado a sus "dioses, a Jesús, Krishna, Venus y María" sobre el resultado de los comicios que renovarán parte del Congreso Nacional. "Me han mostrado unas elecciones donde el presidente Milei, su grupo político, pierden las elecciones... Pierden por muchísimo, por una gran diferencia, que pierden las elecciones totalmente", fue su tajante respuesta.

Según la visión de Rosa Pascal, el revés electoral no solo se manifestará en la derrota general del espacio, sino también en la pérdida de la mayoría de sus representantes actuales.

"Pierden la mayoría de sus pares políticos en las elecciones, la mayoría. Si quedan pocos, son muy poquitos, pierde el grupo político del presidente Milei," aseguró Rosa.

En línea con sus anteriores predicciones sobre el mandatario, Pascal concluyó que el resultado de las urnas de octubre marcaría un punto de inflexión político para el actual jefe de Estado.

"Volvemos a decir un ciclo terminado, como hemos anunciado en otras videncias que me han preguntado. Otro ciclo terminado, el presidente Milei, un ciclo terminado políticamente", sentenció la vidente viral.

El video, publicado justo a pocas semanas de las elecciones, se suma al clima de tensión preelectoral, generando gran repercusión entre los seguidores de la vidente y los críticos del oficialismo.