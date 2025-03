"Ahora me vas a conocer": la dura amenaza de Santiago Caputo a Facundo Manes que quedó registrada en un video

El sábado por la noche, el diputado radical Facundo Manes fue agredido por Santiago Caputo, luego de un cruce verbal entre Manes y Javier Milei durante el discurso presidencial en la apertura de sesiones del Congreso. La situación fue captada en varios videos y fotografías.

El altercado comenzó en el Senado, cuando Manes y Milei tuvieron un intenso intercambio a los gritos. El diputado radical sostenía un ejemplar de la Constitución en la mano y, visiblemente enojado, agitó el libro hacia el balcón donde se encontraba Caputo. El fotógrafo Emmanuel Fernández de Clarín fue quien logró registrar este momento.

Al salir del recinto, Caputo se acercó a Manes de manera agresiva. "Vino enfurecido y me dijo: 'Ahora me vas a escuchar, me vas a conocer'. Después, alguien que lo acompañaba me dio dos golpes de puño", relató Manes, quien acababa de ser entrevistado por la periodista Jazmín Bullorini.

Ante la agresión, el diputado Pablo Juliano se acercó para intentar radicar una denuncia por violencia y amenazas. Sin embargo, desde el bloque Democracia para Siempre informaron que, tras esperar más de una hora y media en la comisaría de Diputados, Juliano se retiró sin poder presentar la denuncia debido a la amenaza de Caputo.