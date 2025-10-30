Luego del contundente triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, el Gobierno Nacional puso en el foco de su gestión las reformas estructurales destinadas a fortalecer los pilares del modelo económico y laboral.

Con un panorama político más favorable, el Gobierno lleva adelante nuevas propuestas y modificaciones en el ámbito laboral para presentarlas oficialmente al nuevo Congreso a mediados de diciembre. En ese marco, se conocieron detalles que generaron polémica y preocupación entre los trabajadores.

En ese marco, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió sobre la circulación de información que distorsiona los objetivos de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Según el funcionario, algunas versiones exageradas han generado alarma innecesaria entre trabajadores y empresarios.

Francos: “Votó casi el 68% del padrón y ya se escrutó más del 90% de las mesas”

Francos calificó como “una campaña” los rumores sobre jornadas de 12 o 13 horas, que describió como “una locura” y un intento de desacreditar la propuesta.

“Eso de 12 o 13 horas la jornada laboral es una locura, es una forma de petardear una propuesta de reforma que, por supuesto, no contiene nada de eso”, señaló en diálogo con la prensa.

El funcionario destacó que la reforma no busca quitar derechos a los trabajadores, sino ordenar las relaciones laborales y ofrecer a los empresarios un marco más claro para invertir y generar empleo.

Tensión en la Patagonia: un fiscal de La Libertad Avanza protagonizó un conflicto y fue retirado por la fuerza

“No hay que petardear una posibilidad de reforma generando mitos y creencias de que se hace para quitar derechos al trabajador; en absoluto, se hace para ordenar la relación de trabajo y darle posibilidad a los empresarios para que inviertan y creen nuevos empleos”, afirmó en Radio Rivadavia.

Entre los cambios previstos se encuentra la revisión de la ultraactividad de los convenios colectivos, que mantiene automáticamente vigentes las condiciones de un acuerdo vencido hasta que se negocie uno nuevo. Francos señaló que existen convenios que llevan más de 50 años vigentes, mientras que la realidad laboral ha evolucionado significativamente. La reforma busca permitir acuerdos más flexibles, adaptados a cada tipo de empresa, desde grandes industrias hasta talleres alejados de los centros urbanos.

Chubut decidió eliminar los fueros: el “Sí” obtuvo el 63,61% y la reforma constitucional entra en vigencia

“El objetivo es generar más competitividad en el sector empresario sin quitar derechos y facilitar la relación laboral”, explicó. Según el jefe de Gabinete, la flexibilidad permitirá adecuar las condiciones a la capacidad y contexto de cada empresa, equilibrando eficiencia y protección laboral.

La propuesta del Gobierno apunta a modernizar el marco laboral, combinando flexibilidad para las empresas con la preservación de derechos para los trabajadores. En un escenario marcado por rumores, el foco está en ordenar y actualizar las relaciones laborales para fomentar inversión y empleo.

Quién es Maira Frías, la libertaria que apostó a nacionalizar la campaña y dio la sorpresa en Chubut

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR