Este jueves 27 de marzo, Cristina Fernández arremetió contra Luis Caputo y Javier Milei por confirmar el acuerdo de US$20.000 millones con el FMI. La expresidenta de la Nación señaló contradicciones en la gestión con el organismo económico y la deuda externa.

La titular del Partido Justicialista (PJ) calificó a Caputo como un “gran patinador serial de dólares ajenos” y cuestionó la gestión económica actual, apuntando directamente al manejo de la deuda externa y la relación con el FMI.

En sus críticas, también incluyó al presidente Javier Milei, a quien le recriminó las contradicciones en sus promesas de campaña. “Pasás de querer ‘cerrar el Banco Central’ a ‘fortalecer su balance’ pidiéndole dólares al Fondo Monetario…” afirmó la expresidenta.

Perspectivas del dólar: entre premoniciones devaluatorias y la calma que podría traer el acuerdo con el FMI

A través de su cuenta de X, Cristina Kirchner le dirigió un mensaje a Milei: “¡Che, Milei!... vos que sos ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’… ¿Me podés explicar cómo es que el Fondo Monetario le dio 45.000 millones de dólares a Mauricio Macri en 2018, de los que los argentinos no vieron nada, y ahora te va a dar a vos 20.000 millones de dólares más… de los que los argentinos tampoco van a ver nada?”.

En su extenso cuestionamiento, la expresidenta recordó los números de la deuda externa: “O sea… ustedes recibieron 65 mil millones de dólares, que Macri se los patinó en un año y medio de gobierno y vos te los vas fumar de acá a las elecciones de este año… ¿y los chorros somos nosotros? que en lugar de pedirle dólares al Fondo, ¡le pagamos toda la deuda!”.

Manuel Adorni le respondió a Cristina Kirchner: "¡Che, 'hermana'! ¡Hay que chequear la información!"

Cristina Kirchner no solo cuestionó el monto recibido, sino también la falta de resultados tangibles para el pueblo argentino, insistiendo en que Milei no abordó correctamente los problemas económicos del país. “¡Dale, Milei! ¡65.000 millones de dólares contantes y sonantes! ¡Se ve que tu expertise sin dólares no camina! Mirá que te lo dije de entrada en febrero de 2024 (recién empezabas la gestión)… que el problema central de la Argentina era su economía bimonetaria, la escasez de dólares y el alto nivel de endeudamiento!”, expresó.

Idas y vueltas por la barrera sanitaria: la prórroga por 90 días de Nación y las especulaciones por el decreto con el FMI que llegaron al Congreso

Además de las críticas sobre la gestión económica, Cristina Kirchner señaló las contradicciones de Milei en relación con sus promesas previas. En un tono irónico, recordó la postura del presidente cuando era diputado nacional: “Pasás de votar en contra del acuerdo con el FMI en 2022, cuando eras diputado nacional, porque era ‘cuestionable desde lo técnico y reprochable desde lo moral’, a pedirle 20.000 millones de dólares cuando te toca ser presidente… en fin…”.

Finalmente, la expresidenta lanzó un último dardo contra Caputo: “P/S 2: ¿Cuál es el denominador común de los 65.000 millones de dólares del FMI?... ¡Sí! ¡Adivinaste! ¡‘Toto’ Caputo! El gran patinador serial de dólares ajenos que van a terminar pagando todos los argentinos… sus hijos y los hijos de sus hijos.”

El FMI anunció que las negociaciones con Argentina están "avanzadas", pero aún no hay detalles sobre el nuevo acuerdo

Con información de TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR