Yéssica Antelo: 10 meses sin respuestas y una familia que no pierde la esperanza

El 7 de enero de este año, Yessica Antelo desapareció en el río Limay, en la zona de Balsa Las Perlas, mientras jugaba junto a su hermano. Según el relato del niño, ambos estaban en el agua cerca del puente Lembeye cuando la corriente los arrastró. Él logró salir, pero Yessica nunca volvió a ser vista.

Desde ese día se desplegó un operativo masivo de búsqueda, con la participación de Policía, Bomberos, Prefectura Naval y Protección Civil, que rastrillaron varios kilómetros del Limay y del río Negro, sin resultados positivos. El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Río Negro confirmó que se recorrieron más de 700 millas náuticas, pero no se hallaron rastros de la niña, lo que transformó el caso en uno de los más enigmáticos de la región.

La hipótesis del secuestro y la causa federal

Aunque el expediente principal se abrió por presunto ahogamiento, la familia de Yessica sostiene otra posibilidad: que fue secuestrada. El abogado de la familia, Matías Stiep, explicó que existe un legajo paralelo en la Justicia Federal, que continúa activo y busca determinar si hubo una maniobra vinculada a la trata de personas.

Según el letrado, esta línea se abrió a partir de mensajes extraños que la madre comenzó a recibir en su teléfono poco después de la desaparición. “Hay tres personas vinculadas a esos mensajes. Dos fueron identificadas, pero una sigue bajo investigación”, detalló Stiep. Los escritos judiciales piden avanzar sobre esa última pista, asociada a una cuenta de redes sociales anónima creada pocos días después del hecho.

El abogado reconoció que el proceso enfrenta demoras en la información solicitada a la empresa Meta, lo que retrasa la identificación del origen de los mensajes. El expediente sigue en trámite en la Fiscalía Federal de General Roca, a la espera de datos que permitan determinar si efectivamente existió un secuestro.

La voz de la madre: “Mi hija está viva”

Kathya Terraza, madre de Yessica, insiste en que su hija no se ahogó y asegura haber recibido mensajes que imitan la forma en que la niña escribía. “A mí me llegaron textos con sus mismos errores y símbolos. Eso nadie más lo sabía. Yo siento que la encontraron y se la llevaron”, afirmó en diálogo con LMCipolletti.

Relató que recibió dos mensajes en su teléfono, uno el 7 de enero, día de la desaparición, y otro en la madrugada siguiente, pese a que “nadie tenía mi número”. Desde entonces, la familia no dejó de buscar y continúa siguiendo cada pista posible, convencida de que Yessica sigue con vida.