Este pasado domingo por la tarde, la tranquilidad de la provincia de San Luis se vio sacudida por un trágico accidente vial en el kilómetro 827 de la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura de Alto Pencoso.

Un automóvil Honda Fit que viajaba en sentido este-oeste, con una familia mendocina a bordo, perdió el control y volcó, quedando sobre su techo. La colisión dejó un saldo dramático: dos personas fallecidas y tres heridas, que fueron trasladadas de urgencia al Hospital “Dr. Ramón Carrillo”.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 16 horas. Las autoridades policiales y de emergencia acudieron rápidamente al lugar, donde observaron severos daños en la carrocería del vehículo y objetos personales esparcidos sobre la calzada. Las víctimas fatales fueron un bebé de apenas 2 meses y un joven de 18 años, quienes murieron en el acto.

Además, resultaron gravemente heridas dos mujeres de 23 y 40 años y un hombre de 44 años, todos integrantes de la misma familia. Fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica especializada en el hospital local. La gravedad de sus lesiones mantiene en estado de alerta a los profesionales sanitarios, detalló Mdzol.

En la escena trabajaron efectivos de la Comisaría 29.ª, bomberos, personal de la Policía Científica y miembros de la División Criminalística de la UROP N.º 5, quienes realizaron las pericias correspondientes para esclarecer las causas del accidente. Por orden del fiscal adjunto de Instrucción 1, Juan Pablo Díaz Estopiñán, se dispuso la extracción de sangre al conductor del vehículo para determinar si se encontraba bajo los efectos de alcohol o drogas al momento del vuelco.

Las investigaciones judiciales continúan abiertas para establecer con precisión qué factores desencadenaron esta tragedia que enluta a una familia mendocina y deja consternada a la región.

Volvían de ver la final ante Deportivo Madryn y fallecieron

La familia afectada era oriunda de Mendoza y tenía una relación especial con el deporte local. Según se informó, eran hinchas del club Gimnasia y Esgrima de Mendoza y regresaban de la capital argentina tras presenciar un partido contra Deportivo Madryn, válido por la final de la Primera Nacional 2025, la cual ganó el Lobo 3-0 por penales. La noticia fue recibida con profundo dolor en ambas provincias.

Desde el club Gimnasia y Esgrima emitieron un comunicado oficial lamentando la pérdida: “Gimnasia y Esgrima lamenta el fallecimiento de nuestro hincha Lautaro Godoy, y el de su sobrina, en un accidente volviendo de Buenos Aires. Enviamos nuestras fuerzas y condolencias, y acompañamos a todos sus familiares y amigos en este difícil momento”.