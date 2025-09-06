Vuelco en Caleta Olivia: los ocho internados recibieron el alta médica

Un fuerte siniestro vial conmocionó a la comunidad de Caleta Olivia y puso en alerta a toda la zona norte de Santa Cruz durante la madrugada del viernes. Un colectivo de la empresa Taqsa/Marga, que había partido de Río Gallegos con destino a Comodoro Rivadavia, volcó en la zona de Circunvalación, en el acceso sur a la ciudad.

El impacto contra un muro de cemento y el posterior vuelco generaron momentos de gran tensión entre los pasajeros y encendieron las alarmas de los servicios de emergencia.

El colectivo transportaba a 39 personas en total, entre ellas 14 vecinos de Caleta Olivia, 24 de Comodoro Rivadavia y el chofer de la unidad. El accidente ocurrió alrededor de las 04:50 de la madrugada, en una zona de tránsito clave que conecta la Ruta Nacional 3 con el acceso a la ciudad. Por razones que aún son materia de investigación, el vehículo perdió el control y terminó recostado sobre uno de sus laterales, provocando golpes y lesiones leves entre los ocupantes.

De inmediato, bomberos del Cuartel Nº 5 “Sargento Demian Ceballos” acudieron al lugar para asistir a los pasajeros. Su intervención fue clave tanto en la inspección del colectivo como en la extracción de equipajes y la contención de las personas que habían sufrido crisis nerviosas producto del vuelco. Paralelamente, varias ambulancias del Hospital Zonal José Tardivo se desplegaron en la zona, trasladando a los heridos que requerían atención médica.

En el hospital fueron asistidos los 39 ocupantes del micro. La mayoría presentaba lesiones menores, cortes y contusiones, pero ocho de ellos debieron quedar en observación por presentar traumatismos que requerían un seguimiento más riguroso. La noticia de su internación generó inquietud en familiares y allegados, que aguardaban novedades en el centro de salud local.

Finalmente, hacia la noche del viernes, las autoridades médicas confirmaron que todos los pacientes habían sido dados de alta y que continuarían su recuperación de manera ambulatoria, de acuerdo a lo publicado por La Opinión Austral.

El parte médico oficial llevó tranquilidad a la comunidad, al confirmar que no hubo heridos de gravedad ni víctimas fatales.

Mientras tanto, la policía de Santa Cruz y personal de Vialidad Nacional trabajan en la reconstrucción del hecho para determinar las causas del vuelco. Las primeras hipótesis apuntan a una posible distracción, sumada al mal estado de algunos tramos de la calzada y a las condiciones de visibilidad en horas de la madrugada. Sin embargo, las pericias mecánicas sobre la unidad y los informes de testigos serán determinantes para establecer responsabilidades.