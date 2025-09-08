Un voraz incendio tuvo lugar la tarde-noche del domingo en una casa sobre la calle Luis Sandrini al 4.700, en el barrio Máximo Abasolo, en la zona sur de Comodoro Rivadavia, provocando graves daños. Afortunadamente, no hubo que lamentar personas heridas.

Según pudo conocer ADNSUR, el fuego habría sido iniciado de forma intencional y la propietaria de la vivienda damnificada señaló a una persona.

El hecho ocurrió cerca de las 19:40 horas, cuando bomberos voluntarios —en paralelo a la policía de la Comisaría Séptima— fueron alertados por vecinos sobre un incendio en una casa que podría propagarse a otras viviendas de la cuadra.

Los bomberos voluntarios lograron sofocar el fuego y, tras una inspección, se descartaron víctimas fatales dentro de la vivienda.

Se pudo establecer que el fuego fue provocado de forma intencional, ya que en una vivienda ubicada enfrente de la casa siniestrada y en el mismo predio el cristal de una de las ventanas estaba dañado. En un sillón se encontró un envoltorio de trapo, el cual se cree que habría originado el fuego.

En la casa damnificada, construida de chapa metálica y tirantes de madera, los daños fueron totales.

La propietaria señaló a una persona, sindicada como F. C., como el presunto causante de la situación debido a que este tendría problemas con su hijo.

Se llevaron a cabo una serie de diligencias de inspección ocular con criminalística.

AUTO PRENDIDO FUEGO

Horas después, cerca de las 22:15 horas, los bomberos voluntarios tuvieron que intervenir en un incendio vehicular en la vía pública, en la intersección de San Martín y Máximo Abasolo, B° Centro.

El hecho se habría ocasionado debido a un desperfecto mecánico, según se pudo establecer, sobre un Ford EcoSport. Se solicitó la presencia de bomberos voluntarios. No se registraron personas lesionadas.