Un episodio de violencia doméstica estremeció este pasado fin de semana a la ciudad de Beltrán, en la provincia de Santiago del Estero, luego de que una mujer agrediera a su pareja arrojándole agua hirviendo, causándole severas quemaduras en múltiples partes del cuerpo.

El violento hecho se produjo en una vivienda del barrio Lomas de Zamora y motivó la inmediata intervención policial y judicial.

VOLVIÓ BORRACHO DE JUGAR Y SU NOVIA LE TIRÓ AGUA HIRVIENDO

Según el relato brindado por la víctima a las autoridades, horas antes del ataque había participado en un campeonato local de fútbol, actividad que realiza de forma habitual. Una vez finalizado el torneo, el hombre decidió quedarse compartiendo bebidas alcohólicas con amigos, situación que se extendió hasta bien entrada la noche.

Transcurridas varias horas y con un estado evidente de ebriedad, la víctima regresó a su domicilio junto a su pareja, con quien convive. Fue entonces que el conflicto comenzó: al notar la condición en la que el hombre llegó, la mujer inició fuertes reclamos a gritos. La intensa discusión se centró en la falta de responsabilidad del hombre y su tardanza, lo que generó un ambiente tenso y hostil dentro del hogar.

Con el ánimo caldeado, el hombre optó por retirarse a su habitación y acostarse, buscando evitar un enfrentamiento mayor. Sin embargo, la situación se tornó aún más violenta cuando la mujer, en un acto de agresión extrema, tomó una olla con agua hirviendo y se la arrojó directamente.

La víctima intentó protegerse la cara, pero fue alcanzada por el líquido caliente, sufriendo quemaduras en brazos, pecho, abdomen, hombro, cuello y pierna izquierda, según el informe médico.

DENUNCIA Y DETENCIÓN

Malherido y angustiado, el hombre se trasladó hasta la comisaría local para radicar la denuncia correspondiente. Inmediatamente, personal policial se dirigió a la vivienda para tomar medidas urgentes y procedió a la detención de la mujer agresora.

Horas después, la justicia dispuso la liberación de la mujer bajo estrictas condiciones: una orden de alejamiento y la obligación de iniciar un tratamiento psicológico especializado, con el objetivo de prevenir futuros episodios de violencia y abordar las posibles problemáticas personales que contribuyeron a su accionar.

La víctima, por su parte, fue sometida a un exhaustivo examen médico que constató la gravedad de sus heridas, confirmando quemaduras de diversa consideración en múltiples zonas del cuerpo. Los profesionales sanitarios indicaron que, aunque las lesiones no pusieron en riesgo inmediato la vida del hombre, requirieron atención y seguimiento para su recuperación.

