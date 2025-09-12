El ex campeón mundial de futsal Matías Rima fue nuevamente detenido, acusado de intentar ingresar a una casa de Comodoro. En esta ocasión fue atrapado junto a un cómplice, luego de haber sido observado mientras intentaban forzar la puerta de la vivienda. El hecho ocurrió el jueves por la tarde y derivó en un fuerte operativo policial que culminó con ambos sospechosos arrestados.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se registró alrededor de las 18.30, cuando un testigo llamó a la guardia de la seccional alertando que dos personas habían saltado un paredón e ingresado a una vivienda ubicada en Florida al 800. Inmediatamente, personal de la División de Investigaciones (DPI) y del área de Canes, que se encontraba en la zona, se dirigió al lugar para verificar la denuncia.

En plena crisis, un rubro comercial sorprende con sus ventas: “La gente no deja de venir”

Minutos después, los efectivos observaron a Rima desplazarse por avenida Rivadavia y Asturias, mientras que su acompañante, identificado como B.H.D., de 35 años, fue detectado en el pasaje Los Patos. Ambos fueron interceptados y trasladados a sede policial, donde quedaron a disposición de la Fiscalía.

Al arribar al domicilio denunciado, la policía constató que los dos hombres habían intentado forzar la puerta de ingreso. Además, en el procedimiento se secuestró, de entre las prendas del exjugador de futsal, una réplica de arma de fuego calibre 4.5 mm, que fue retirada como evidencia y que motivó además la confección de un acta contravencional por infracción al Código de Convivencia Ciudadana.

Una transportista petrolera que busca reconvertirse y dos empresas foráneas, entre las interesadas por el transporte público de Comodoro

La damnificada del intento de robo fue una vecina que no se encontraba dentro de la vivienda al momento de los hechos. La rápida acción del testigo y la intervención policial permitieron que el delito no se concretara.

La causa quedó caratulada como “robo en grado de tentativa agravado por escalamiento”, según la calificación inicial. Por disposición del fiscal de turno y de la Oficina Judicial, se resolvió que los dos hombres permanezcan detenidos en la dependencia policial hasta la realización de la audiencia de control de detención, cuya fecha y hora serán confirmadas en las próximas horas.

Los antecedentes de Matías Rima

El último episodio delictivo que tuvo como protagonista a Rima ocurrió en julio, cuando fue sorprendido robando una cubierta de auxilio en la zona sur de la ciudad.

Comodoro: “No habilitarán nuevos supermercados chinos” y advierten por 600 despidos en comercios chicos

Un mes antes, una mujer que lo conocía desde la infancia y lo había ayudado en situación de calle denunció que Rima ingresó a su vivienda en el barrio La Loma aprovechando la confianza, encerró a su hijo de 8 años en el baño y sustrajo un televisor junto a otros objetos.

Este hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y generó gran conmoción en la comunidad. La víctima, identificada como Noelia, expresó su sorpresa y dolor por la traición de alguien a quien consideraban vecino y conocido por su carrera deportiva, que incluyó el título mundial con la selección argentina en 2019 y destacadas participaciones en el futsal comodorense.

Tras 10 años, anunciaron el cierre de un conocido local en Comodoro: liquidará su ropa hasta agotar stock

Previamente, en enero también se lo reconoció como autor de un robo en otra vivienda del mismo barrio, lo que evidencia un patrón de conductas delictivas que preocupa a las autoridades y vecinos.

La historia de Rima, quien alguna vez fue una promesa del futsal y campeón mundial, se ha visto marcada por altibajos y controversias. En 2016 fue víctima de una brutal golpiza por parte de policías, hecho que llevó a una denuncia formal y a la intervención de Asuntos Internos. Sin embargo, su presente judicial está teñido por estas recientes acusaciones y detenciones.