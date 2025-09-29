Morena Rial, hija del periodista y conductor Jorge Rial, volvió a ser detenida este lunes por incumplir las medidas judiciales dictaminadas en su excarcelación por el robo cometido en la localidad bonaerense de Villa Adelina, según informó la agencia Noticias Argentinas.

En sus redes sociales, la joven compartió una historia de Instagram de su amigo, el abogado Alejandro Cipolla.

“Se informa por medio de la presente que @moreerial fue nuevamente detenida, por motivos de no cumplimentar las pautas”, explicó el letrado.

Por último, aclaró: “El Dr. Pierri ya se encuentra anoticiado, y comenzará a trabajar para su pronta libertad. Voy a ir informando las novedades. Saludos”.

Según la notificación judicial a la que accedió TN, fueron al menos cuatro los incumplimientos detectados:

Falta de justificación de la ausencia de la semana del 18 al 22 de agosto.

Falta de constancia del tratamiento psicológico-psiquiátrico indicando modalidad, frecuencia y profesionales actuantes.

Falta de constancia de empleo y/o medios de subsistencia.

Falta de justificación de la ausencia de la semana del 15 al 19 de septiembre..

En enero de este año, la hija del periodista fue detenida y acusada de haber participado de un “escruche” (ingresar a una vivienda con fines de robo cuando no están los propietarios), junto a otras cuatro personas

En agosto protagonizó otro episodio polémico, ya que fue demorada en un control vehicular, mientras circulaba a alta velocidad por la Avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Lugano.

La situación se complicó para la joven, ya que además de no haber respetado el límite de velocidad, tampoco tenía los papeles seguro, uno de los documentos necesarios para poder transitar.

“Iba por la avenida. La frena la policía a Morena, a Rosmary (una conocida de la hija de Jorge Rial) y a dos autos más. Fue en Lugano. Iban a alta velocidad y frenaron. Pensaron que era una especie de picada”, relataron en el programa LAM.

“Cuando les piden los papeles ¿Y qué pasaba acá? Morena y Rosmary no tenían los papeles. El auto es de Rosmary, que es una mai umbanda, a quien Morena conoció en lo que sería como la catequesis umbanda”, añadieron.

Además, remarcaron que Morena “estuvo dos horas esperando porque le llevaron el seguro”, al tiempo que indicaron: “Vos lo podés tener digital, pero raro, porque se lo llevaron impreso. Una persona fue con el papel y Morena siguió hacia Lugano”.

Con información de Noticias Argentinas y TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR.