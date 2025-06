Luego de que padres, alumnos y directivos de la Escuela Nº 745 del barrio José Fuchs alertaran sobre mensajes intimidatorios en redes sociales que advertían sobre un posible ataque a tiros dentro del establecimiento, las amenazas volvieron a repetirse este miércoles por la tarde.

Fue a través de una nueva cuenta de Instragram, donde el presunto alumno detrás del plan criminal dejó en claro que su idea sigue en pie. “Van a ver como el gordo que toman de tonto se venga de todos”, advierte una historia publicada por ese perfil.

En otra publicación, agrega: “Gracias papás por hacer la denuncia en la commisaría. Estas cosas me gustan, total la pistola la sigo teniendo y sigo en el aula como si nada, obvio nadie sospecha del gordito tonto". La pesca artesanal, un oficio con historia, técnica y tradición

Para no dejar dudas de que su intención de cometer una masacre no fue desactivada, advirte: “El tiroteo sigue en pie, no se pongan felices todavía, no me voy a quedar con las manos vacías”.

En la descripción del perfil también se puede encontrar una amenaza: "Van a cobrar todos los que me molestaron por años".

Desde esa cuenta se enviaron también mensajes a un alumno en el que le advertían que lo iban a “llenar de plomo” y relataba los supuestos motivos de su venganza contra un grupo de chicos. “Me sacaron foto el otro día. Me molestan en los grupos. Me tiraron gaseosa”, cuenta.

Por último, agrega: “Pero mi tío me regaló una thunder pro (en referencia a una pistola) por mi cumple”.

ORIGEN Y DIFUSIÓN DE LA GRAVE AMENAZA

La amenaza comenzó a circular desde el jueves anterior a través de una cuenta de Instagram, que indicaba día y hora para un supuesto tiroteo en la escuela. La información llegó a los profesores mediante una captura de pantalla enviada por una docente.

Horror en Comodoro: un hombre esperó a una mujer asiática afuera de un supermercado chino y le dio una paliza

El profesor Jorge Ríos explicó que “fue desde el jueves pasado. Comenzó a circular desde una cuenta de Instagram donde se decía que iba a ser un tiroteo en la Escuela 745, donde había día y hora. Esa información nos llegó por una captura de una profesora, que nos la mandó al grupo de profesores. Nosotros, el lunes, la amenaza era para el martes, vinimos y no sabíamos cómo iba a seguir ni qué se dijo sobre esa situación”.

Ante la preocupación creciente, los delegados docentes presentaron una nota el lunes solicitando que se informe a toda la comunidad educativa, no solo a los profesores sino también a los padres, muchos de los cuales decidieron no enviar a sus hijos a la escuela debido a la viralización de la amenaza.

Tras la difusión del caso, este miércoles por la tarde volvieron a aparecer los mensajes intimidatorios, ahora en una nueva cuenta de Instragam que rápidamente se viralizó entre la comunidad educativa.