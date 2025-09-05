Este viernes por la madrugada, alrededor de las 4:50 horas, un colectivo de la empresa TAQSA que viajaba desde Río Gallegos hacia Comodoro Rivadavia volcó en la circunvalación de Caleta Olivia, frente a la empresa FRÍOSUR.

El accidente ocurrió entre el supermercado mayorista Diarco y la rotonda hacia Cañadón Seco, en la ciudad del Gorosito.

A bordo del vehículo se encontraban 30 pasajeros. Según confirmó el comisario Cristian Cancinos en diálogo con Diario Jornada, varios de ellos resultaron heridos tras el choque contra los retenes de cemento que se encuentran en la circunvalación. El impacto provocó que el colectivo volcara sobre un zanjón.

Nuevo aumento y bono para empleadas de casas particulares: cuánto cobrarán por hora en septiembre de 2025

Los heridos fueron asistidos inicialmente en el lugar y luego trasladados al Hospital Pedro Tardivo de Caleta Olivia para recibir atención médica. Fuentes policiales y de emergencia permanecen en el lugar para esclarecer las causas del accidente y brindar apoyo a los afectados.

Por el momento, las autoridades recomiendan precaución en la zona mientras se realizan las tareas de limpieza y se restablece la normalidad en el tránsito. Se esperan novedades sobre el estado de salud de los pasajeros y posibles informes oficiales en las próximas horas.

Ola polar en Comodoro: se prevén lluvias y nevadas para esta primera semana de septiembre

LA TRAGEDIA EN LA RUTA 3 QUE ENLUTÓ A SANTA CRUZ

El jueves 24 de julio, un gravísimo accidente vial ocurrido en la ciudad de Río Gallegos conmocionó a toda la provincia al impactar un camión y un colectivo de larga distancia en la Ruta Nacional N° 3.

El hecho ocurrió a pocos kilómetros del ingreso norte a la capital provincial, en la zona de Güer Aike. En el micro siniestrado viajaban al menos 25 pasajeros. Varios de ellos sufrieron heridas de diversa gravedad y fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional de Río Gallegos. Testigos reportaron un intenso movimiento de ambulancias, con al menos seis móviles sanitarios involucrados en el operativo, además de unidades de bomberos y personal policial.

Los primeros reportes de la Policía de Santa Cruz afirman que el camión impactó en la parte trasera al micro que había salido desde la capital santacruceña con destino al norte, provocando que el micro se desplazara más de 500 metros fuera del tramo.

Día del Comercio 2025: confirmaron qué día cerrarán los supermercados e hipermercados en todo el país

En el lugar del hecho se constataron 3 (tres) víctimas fatales identificadas como:

- Moreno, Claudio Néstor. DNI 16.718.248

- Kaldi, Gemma Candelaria. DNI 44.695.914

- Dulor, Exequiel Andrés. DNI 44.374.054