PUERTO MADRYN (ADNSUR) - La mujer del ex diputado provincial Jerónimo García, sufrió un accidente con su vehículo particular. Mordió la banquina, despistó y volcó sobre un costado de la Ruta N°3, a diez kilómetros al norte de Puerto Madryn. A pesar de que el vehículo quedó con las cuatro ruedas hacia arriba, la conductora y su hija no sufrieron ningún tipo de lesiones. La mujer fue identificada como Sandra Papania, esposa del ex legislador, que viajaba junto a una hija adolescente en un Nissan Kicks desde Buenos Aires hacia la ciudad de Trelew.

Sandra Papania manifestó a Jornada: "Despisté, mordí la banquina, y se me fue el auto. Venía con mi hija desde Buenos Aires. Estamos bien, gracias a la gente que colaboró".

Por fortuna, las dos ocupantes, la mujer e hija, no revistieron heridas de consideración y se encuentran fuera de peligro.