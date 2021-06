Violó las restricciones de circulación y le encontraron un ternero vivo en el baúl

Fue este miércoles por la noche, en un control de rutina sobre la Ruta 40, a pocos kilómetros de Junín de Los Andes, en Neuquén. Gendarmería y Defensa Civil detuvieron a un vehículo por andar fuera del horario permitido y se dieron cuenta de que llevaba un ternero vivo en el baúl.

"Cuando se le empezó averiguar si tenía algún tenía algún papel o cuál era su situación vinculado al ternero, no pudo responder. El objetivo era saber si era de él o no, pero no tenía ningún papel", aseguraron fuentes al sitio Lmneuquén.

El ternero vacuno Hereford pampa, de unos 3 meses, estaba atado con una soga y puesto en el baúl del Honda CVR gris junto con prendas de vestir, un par de botas y algunas latas de cerveza.

"Se verificó si tenía algún antecedente el conductor, como así también se verificó los papeles del auto", describieron. Al estar fuera del horario permitido de circulación y sin ser esencial, se procedió a retenerle el vehículo y la cedula verde del mismo.

"Tampoco estaba a su nombre el auto. Supuestamente se tenía que hacer la transferencia del vehículo. Así que se le dio conocimiento a la brigada rural, que se acerco al lugar a seguir con el procedimiento", explicaron.

Por su parte, al no poder presentar papeles y determinar si el animal era de él o lo robó de algún lado, "el ternero quedó demorado". "Y la brigada como no tenía un espacio para guárdalo, se preguntó a un estanciero de la zona si podía cuidarlo hasta que se encuentre al dueño", contó, al explicar que intentaron "en todo momento" preservar la vida y la buena salud del animal.